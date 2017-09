Kino Květen musí zůstat také krytem. Počítá se i s poštou

Budova někdejšího kina Květen ve zlínských Malenovicích musí zůstat víceúčelovou. Právě tato skutečnost znesnadňuje a prodražuje rekonstrukci. Naposledy se zde promítalo před třemi lety, o rok později si magistrát nechal zpracovat studii k přestavbě objektu.

V Malenovicích pořád stojí stará nefunkční budova, jejíž oprava se komplikuje.

V centru největší zlínské místní části ale pořád stojí stará, nevzhledná a hlavně nefunkční budova.

„Říkali už před několika lety, že budou kino opravovat. Je škoda, že už se v něm nehraje,“ reaguje na současný stav dělnice Alice Řeháková.

„Nevím, co tam bude. V Malenovicích je moc starých lidí, tak třeba něco pro ně,“ zamýšlí se.

NA REKONSTRUKCI MĚSTO NEMÁ DOST PENĚZ

Podle Františka Pilky, jednatele Nemovitostí města Zlína, je zvažovaná přestavba poměrně náročná vzhledem k faktu, že objekt musí sdružovat několik funkcí najednou. V minulosti vznikla studie, která předpokládala dvě varianty. V jednom návrhu se zvažovala nástavba nad celým prostorem, kde je pošta.

„Podrobný odhad nákladů mluvil o částce 140 milionů, což nyní není v možnostech města,“ sdělil Pilka.

Úskalím rekonstrukce se jeví i funkční pobočka České pošty, která je součástí objektu. Druhý návrh totiž předpokládal její vystěhování do jiného objektu.

„Je ale důležité, aby v objektu pošta zůstala, je zde totiž velmi dobře dostupná,“ uvádí Pilka.

„Jsme rádi, že tady pošta je. Kdybychom museli se vším do centra Zlína, to by pro nás bylo nemyslitelné. Jsme už staří na nějaké cestování,“ přitakávají tomuto postoji manželé Svozílkovi.

Specialista pro komunikaci České pošty Ivo Vysoudil k tomu sdělil, že společnost zvažuje možnosti budoucí podoby svých prostor. Konkrétnější však zatím být nemohl.

Podle Pilky by se město snažilo ve spolupráci s poštou vše naplánovat tak, aby byl provoz v případě opravy co nejméně omezen. Nakonec by mohlo být zavřeno jen několik dnů.

UŽITÍ BUDOVY BY MĚLO BÝT VÍCEÚČELOVÉ

Projektanti zároveň počítají s tím, že budova musí i nadále sloužit jako funkční kryt civilní obrany.

V budoucnu chce město využívat celý objekt. Vnitřní prostory by neměly sloužit pouze jako kinosál.

„Ať se zde pořádají různé kulturní a společenské akce. Prostory by se případně daly využít i pro různé zájmové kroužky,“ vyjmenovává možnosti František Pilka a dodal, že místo se jistě najde i pro dostatečně velkou šatnu či bar.

RENÁTA VEČERKOVÁ