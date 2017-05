Kleplo se do kamene. Hala bude hotová za devět měsíců

ROZHOVOR/ - Kamil Střihavka. Jedna z největších českých rockových star, které už třicet let patří pódia koncertních hal a divadel. Jeho nespoutaný hudební drajv zná každý. Přesto duše klidná a přívětivá, která se dokáže zanořit i do poloh naprosto komorních. Svou hudbu převlékne do akustického kabátku netradičních aranží a s kytarou vsedě vypráví její hluboké příběhy…