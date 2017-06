Kocháň: některé spoje linky 2 prodlužujeme až na Štěrkoviště

ROZHOVOR/ - Budoucnost městské hromadné dopravy ve Zlíně a v Otrokovicích, ale i pohled do její minulosti poodhalil ředitel Dopravní společnosti Zlín Otrokovice (DSZO) Josef Kocháň.

Zastávka. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Karásek

Prozradil například, že v budoucnu se cestující dočkají nových vozů na baterie či elektrobusů. Minulost městské hromadné dopravy ve Zlíně však podle něj dostává jen nový kabát.



Propagace městské elektromobility má si to cestující veřejnost ve Zlíně vyložit tak, že budoucnost MHD ve městě vidíte spíše v bateriích než ve stavění nových zatrolejovaných tratí?



Budoucnost elektromobility MHD ve Zlíně je už od roku 1944, kdy se od ledna začala psát historie této společnosti spojená s elektromobilitou. První tři vozidla, která firma Baťa nakoupila ve Švýcarsku, byla vybavena bateriemi a umožňovala dojezd na 200 metrů. Byla to manipulační vozidla, využívala se například na individuální přepravu svatebčanů, kdy od drátů po kostel ve Zlíně a od kostela ke drátům se vůz pohyboval na baterie.

Mohu potvrdit, že město Otrokovice si u nás objednalo protažení linky číslo 2 v určitých časových polohách až na Štěrkoviště tak, aby svým občanům mohlo nabídnout přímé spojení s Baťovou nemocnicí ve Zlíně. Takže od nových jízdních řádů prodlužujeme tři páry spojů ráno, tři páry odpoledne. Zatím však s vozy na dieselagregáty. Jaký bude vývoj linky číslo 55, je otázkou objednavatele a spolumajitele naší společnosti, města Otrokovice. Pokud si budou přát, vyjdeme jim vstříct v jejich požadavku.



Září začátek školního roku bývá obvykle spojen někdy s menšími, někdy výraznějšími změnami v MHD. Plánujete letos nějaké?



Pravidelně obnovujeme jízdní řády, stejně tak letos k 1. 7. spustíme aktualizaci jízdních řádů. Co se týče školáků, tam je situace jiná. Počet škol i školáků a studentů je přibližně každý rok stejný. Jediné změny, které nás vedou k tomu, že po 1. 9. časově hýbeme s některými spoji, je to, že my nevíme a nejsme schopni v současné době odhadnout vývoj rozvrhu středních i základních škol. My máme základní nastavení, ale dá se říct, že v průběhu září budeme vědět, jak školy postavily své rozvrhy a podle toho, jak bude potřeba, budeme s tou vrstvou školních busů posouvat. Ale to jde jen o školní spoje. Možná dojde k posunům přepravců vlaků a soukromých dopravců, kteří ke konci roku dělají u dálkových spojů posuny. Ale protože mezi nimi panuje konkurenční boj, my se o těchto posunech nedozvíme dopředu. A protože to hlavní v navážení cestujících k těmto spojům provádí naše společnost, tak právě my, v povědomí cestujících, odneseme to, že musíme pohnout spojem a těžko vysvětlujeme proč. Přitom se to dozvíme v podstatě v úplně stejné době jako ti cestující.

Letos jste měli nebo ještě máte masivní náborovou kampaň na nové řidiče. Už máte plný stav, nebo ještě stále hledáte nové lidi za volant? Případně kolik vám jich ještě schází, abyste mohl říct, že stav je ideální?



My v podstatě dlouhodobě nabíráme kolegy a kolegyně na pozice řidiče. V době, kdy problém počtu řidičů nebyl tak aktuální a nemluvilo se o tom, tak jsme dosahovali u této pozice zhruba jedno procento přesčasové práce. Nyní jsme na 56 procentech. Tato čísla ukazují, že to chápeme jako problém, ale není to něco, co by ohrožovalo městskou dopravu ve Zlíně a Otrokovicích. Tím ale nechci říct, že nové řidiče i řidičky nepotřebujeme. Nabíráme je ve spolupráci s úřadem práce ve Zlíně. Jsme schopní provádět rekvalifikace a zájemce na pozici řidiče připravit.