Korunovační klenoty budou k vidění ve Zlíně

Co se nepoštěstilo řadě generací zlínských fotbalistů, zažije odchovanec Ondřej Bačo hned v počátku kariéry. Už zítra nasaje atmosféru prestižní Evropské ligy. „Je to neuvěřitelné. Ještě před rokem bych neřekl, že by Zlín mohl hrát základní skupinu,“ líčí s úžasem.