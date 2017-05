Koupaliště na Zlínsku lákají nově na přírodu či třeba vyhřívanou vodu

Na pěkný výhled na město, velké travnaté pláže pro lidi či třeba vyhřívanou vodu. Nejen na to sází provozovatelé či správci koupališť na Zlínsku, kteří už odpočítávají poslední hodiny chybějící do zahájení letošní sezony.

Koupaliště Panorama na Jižních svazích ve Zlíně. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Karásek

Meteorologové totiž slibují na červen pěkné počasí s teplotami od 20 do 24 stupňů, v poslední dekádě měsíce se vyšplhají až na 27, místy dokonce až na 32 až 35 stupňů.

Ovšem například v Lázních Kostelec se už lidé mohou tradičně koupat, a to ještě před začátkem května. A nejinak tomu bylo i letos.

Koupaliště povětšinou mají za sebou hlavně běžnou údržbu, jinak nabídnou pro letošek několik novinek. Například Městské koupaliště Otrokovice nabídne dětem nové pískoviště u dětského hracího domku s houpačkami a skluzavkou.

Novinkou bude také takzvaná knihobudka. V ní si návštěvníci koupaliště budou moci zdarma půjčit knížky či časopisy. Mohou si ji poté vzít domů na dočtení, pak by ji měli motivačně vrátit,“ vysvětlila mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková. Ceny vstupného na koupaliště a do Rekreační oblasti Štěrkoviště zůstávají ve stejné výši jako vloni.

Ke zvýšení nesáhli ani na zlínských koupalištích Zelené a Panorama. „Vstupné zůstává neměnné už asi pátým rokem,“ podotkl Lubomír Matoušek, ředitel společnosti Steza Zlín, která zabezpečuje mimo jiné provoz bazénů. Koupaliště vyčistili, bazény chemicky očistili, opravili v rámci běžné údržby.

Slavičínské koupaliště letos nabídne možnost zasportovat si na novém beachvolejbalovém kurtu, dětem v areálu nově poslouží pružinové houpačky, do bazénu nainstalovali chrliče.

„Bazén také dostal kompletně novou technologii, což návštěvník příliš neocení, byla to ale největší investice,“ vyzdvihl Ladislav Janáček, vedoucí odboru investic slavičínské radnice.

V Sazovicích si lidé koupání vychutnají v příjemnějším přírodním prostředí. „Vysázeli jsme 600 nových stromů v celém areálu, který má navíc nového provozovatele. Návštěvníci si tak budou moci občerstvení dopřávat i od nového šéfkuchaře,“ řekla Deníku Petra Botková, provozní areálu a tamní restaurace.

Městské koupaliště Otrokovice

Zahájení sezony: 30. 5

Základní vstupné: dospělí 50 Kč, děti 6–15 let 20 Kč, děti do 5 let zdarma

Největší taháky: půjčení lehátka, sport (ping-pong,volejbal), trampolína, kuželky, streetball



Koupaliště Pozlovice Duha

Zahájení sezony: 3. 6

Vstupné: celodenní dospělí – 80 Kč a děti 50 Kč, od 14 hodin – dospělí 60 Kč a děti 35, od 17 hodin – dospělí 40 Kč děti 30 Kč

Největší taháky: Vyhřívaná voda v létě na zhruba 27 stupňů, tobogan, skluzavka, aquazorbing



Městské koupaliště Slavičín:

Zahájení sezony: začátek

Vstupné: celodenní dospělí – 50 Kč, děti do 3 let – zdarma, děti do 15 let, studenti, ZTP, ZTP-P a doprovod, senioři od 65 let – 25 Kč, rodinný vstup (2 dospělí + 2 děti) – 110 Kč, odpolední po 15 hodině: dospělí – 30 Kč, děti do 3 let – zdarma, děti do 15 let, studenti, ZTP, ZTP-P a doprovod, senioři od 65 let – 20 Kč, rodinný vstup (2 dospělí + 2 děti) – 70 Kč, večerní koupání po 19 hodině: všichni – 30 Kč

Největší taháky: nový beachvolejbalový kurt



Koupaliště Sazovice

Zahájení sezony: 3. 6

Vstupné: děti do 6 let – zdarma, děti 7 až 15 let a ZTP – 50 Kč, dospělí od 16 let – 100 Kč, od 16 hodin: děti do 6 let – zdarma, děti od 7 až 15 let a ZTP – 25 Kč, dospělí od 16 let – 50 Kč.

Největší taháky: novinkou je vířivá vana pro 12 lidí, která je součástí areálu koupaliště



Koupaliště Zelené Zlín

Zahájení sezony: 1. 6

Vstupné:

– do 30. 6 a od 1. 9: děti 1 až 5 let – 20 Kč (všední den 13 – 19 hodin), 30 Kč – sobota, neděle a svátky, 10 Kč – vždy od 16 hodin, děti 6 – 15 let, ZTP-P, senioři nad 65 let – 40 Kč (všední den 13 – 19 hodin), 50 Kč – sobota, neděle, svátky, 30 Kč – vždy od 16 hodin, dospělí od 16 let: 70 Kč – všední dny 13 – 19 hodin, 90 Kč – sobota, neděle, svátky, 50 Kč – vždy od 16 hodin

– od 1.7 do 31. 8: děti 1 – 5 let – 30 Kč (celodenní 9 – 19 hodin), 20 Kč – vždy od 17 hodin, děti 6 – 15 let, ZTP, ZTP-P, senioři nad 65 let – 50 Kč (celodenní 9 – 19 hodin), 30 Kč – vždy od 17 hodin, dospělí od 16 let – 90 Kč (celodenní 9 – 19 hodin), 50 Kč – vždy od 17 hodin

Největší taháky: tobogány, skluzavky, veliké travnaté plochy na ležení



Koupaliště Panorama Zlín

Zahájení sezony: 1. 6

Vstupné: – do 30. 6 a od 1. 9: děti 1 až 5 let – 20 Kč (všední den 13 – 19 hodin), 30 Kč – sobota, neděle a svátky, 10 Kč – vždy od 16 hodin, děti 6 – 15 let, ZTP-P, senioři nad 65 let – 40 Kč (všední den 13 – 19 hodin), 50 Kč – sobota, neděle, svátky, 30 Kč – vždy od 16 hodin, dospělí od 16 let: 70 Kč – všední dny 13 – 19 hodin, 90 Kč – sobota, neděle, svátky, 50 Kč – vždy od 16 hodin

– od 1.7 do 31. 8: děti 1 – 5 let – 30 Kč (celodenní 9 – 19 hodin), 20 Kč – vždy od 17 hodin, děti 6 – 15 let, ZTP, ZTP-P, senioři nad 65 let – 50 Kč (celodenní 9 – 19 hodin), 30 Kč – vždy od 17 hodin, dospělí od 16 let – 90 Kč (celodenní 9 – 19 hodin), 50 Kč – vždy od 17 hodin

Největší taháky: tobogány, skluzavky, krásná vyhlídka na město



Lázně Kostelec

Zahájení sezony: 1. 5

Vstupné: záloha – 120 Kč pro dospělé, 40 Kč pro děti od 1 do 6 let, 70 Kč pro děti a mládež od 6 do 15 let.

Největší taháky: dvojice vířivek s vyhřívanou vodou až na 38 stupňů, voda v bazénech je vyhřívána až na 30 stupňů.



Koupaliště Návojná

Zahájení sezony: 1. 7

Vstupné: dosud není stanoveno

Největší taháky: brouzdaliště pro děti