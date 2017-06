Kraj sází na stipendia. Nemocnicím chybí 130 lidí

Zachraňují životy, ošetřují nemocné, je jich ale málo. Zlínský kraj se už dlouhodobě potýká s nedostatkem sester, lékařů i nelékařských zdravotních pracovníků.

Aktuálně podle hejtmana Jiřího Čunka chybí ve všech nemocnicích (Kroměřížské, Uherskohradišťské, Vsetínské a Krajské nemocnici T. Bati) asi 160 sester a pomocného personálu dohromady.

„Lékaři nám chybí jen v řádu jednotek," informoval hejtman Jiří Čunek.

Sestry odcházejí do zahraničí

Hlavní problém podle něj spočívá v tom, že po ukončení studia jdou absolventi pracovat za hranice našeho kraje. A to chce právě změnit: pomoct mají stipendia, která mají motivovat mladé lékaře a sestry, aby zůstávali v regionu.

„V rozpočtu kraje jsme proto na stipendia pro příští rok vyčlenili 1,5 milionu korun. Jedná se o program, v rámci kterého mají všechny čtyři nemocnice možnost vyplácet stipendia, včetně Nemocnice Valašské Meziříčí," podotkl Jiří Čunek.

Vyplácení stipendií studentům předposledních a posledních ročníků vysokých či vyšších odborných škol, kteří se rozhodnou začít pracovat po úspěšném ukončení studia v některé ze zmíněných nemocnic, fungovalo premiérově už v letošním školním roce.

Možnosti ovšem využila jen Kroměřížská a Uherskohradišťská nemocnice.

Stipendia pro studenty činí až pět tisíc korun

„Program fungoval tak, že student prezenčního studia po sepsání dohody o stipendijním programu dostával každý měsíc (po dobu 10 měsíců) finanční příspěvek (poslední ročník studia). U lékařů činil 5000 korun za měsíc, u všeobecných sester a radiologických asistentů to byla částka 2500 korun za měsíc," informovala PR manažerka Kroměřížské nemocnice Veronika Klímová.

Ke každému novému zaměstnanci prý přistupují individuálně. „Nabízíme mu motivující finanční ohodnocení, podporu odborného růstu či možnost ubytování," dodala Veronika Klímová. Kroměřížská nemocnice ve spolupráci se Zlínským krajem nabízela stipendia pro studenty posledních ročníků lékařských fakult a studentům posledních ročníků vysokých a vyšších odborných škol v oborech všeobecná sestra a radiologický asistent. Systém funguje tak, že nemocnice, které se chtějí do vyplácení stipendií zapojit, požádají kraj o dotaci v daném programu. Každá nemocnice může obdržet až 300 tisíc korun.

Vyšší platy a ubytování pro zaměstnance

Stipendia nabízeli letos svým studentům také ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín. „Zůstalo to ale bez zájmu. Za sebe jsem v tomto směru skeptický. Podle mě by bylo vhodnější zaměřit se na lepší vstupní podmínky pro zaměstnance, jako je například plat, bonusy či třeba ubytování. Pokud jim je nenabídnou, nemáme my žádné páky je přesvědčit o tom, aby po studiu zůstali pracovat v regionu," konstatoval ředitel školy Hynek Steska. Na druhou stranu dodal, že každá pomoc je dobrá. O lepších platových podmínkách hovoří také Helena Šupinová, která pracuje v uherskobrodské městské nemocnici s poliklinikou. „Když tu bývají na praxi žákyně či studentky, mají už dávno zjištěné, kde dostanou nejvíce peněz. Budoucnost si plánují v pražské fakultní nemocnici v Motole," prozradila.