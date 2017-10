Krajská záchranka dostane přístroje pro masáž srdce

Je to poprvé, co bude mít krajská záchranná služba takové vybavení k dispozici. Dnes v 10 hodin uvede do provozu osmadvacet přístrojů pro nepřímou srdeční masážv celkové hodnotě 13 milionů korun. Informovala o tom mluvčí kraje Renáta Janečková.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Matej Slávik

Přístroje poslouží záchranářům k rychlejší a kvalitnější pomoci při zásazích a záchraně lidského života. Ve Zlínském kraji má celkem šestnáct výjezdových stanic. (hed)

