Krajský radní pro školství Gazdík: Na praxe budou chodit i studenti gymnázií

ROZHOVOR / Nemám žádnou praxi, nic vlastně neumím, nechtějí mě nikde zaměstnat. Krajský radní pro školství Petr Gazdík, chce právě takovým myšlenkám, které srážejí české školství k zemi, zabránit.

Petr Gazdík. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Student či učeň si nesmí myslet, když se vyučí tesařem či mechanikem, že mu to stačí na celý život. To už dávno neplatí. Musíme je naučit, aby se učili neustále novým věcem,“ říká v rozhovoru pro Deník Petr Gazdík.

V krajském školství chce ze své funkce i z pozice vystudovaného pedagoga učinit několik revolučních změn.



Co uděláte pro to, aby mělo školství ve Zlínském kraji lepší úroveň?

Snažíme se zlepšit spolupráci firem a škol. Je zapotřebí je propojit, a to ještě s rodiči. Často za námi politiky chodí firmy a říkají: My bychom potřebovali pro příští rok 100 tesařů, proč nic neděláte? Anebo: V Baťově nemocnici chybí zhruba 130 sester, proč zdravotní školy nevyprodukují o 130 sester více? A právě v tom je důležité propojení. I kdyby radní pro školství a celá rada pracovala 20 hodin denně, byla geniální a vymyslela geniální opatření a například ty sestry sehnala, tak první výsledek bude za 4 a půl roku.

Chystáte nějaký geniální plán?

Nutností a mým úkolem v kraji je přesvědčit firmy, aby spolupracovaly. Takovou změnu jsme už zahájili. Budeme hodnotit a preferovat ty školy, které budou schopny se propojit s podniky. Začali jsme například diskusi s gymnázii pro příští rok o tom, aby studenti začali chodit na praxe. Například, když student gymnázia chce jít na medicínu, tak my zajistíme, že ve třetím a čtvrtém ročníku půjde třeba na praxi do Baťovy nemocnice. Ale ne, že tam bude lepit obálky nebo dělat nějakou nesmyslnou práci. Zaplatíme člověka, který ho oddělením provede, aby student zjistil, co práce obnáší a jaká je.



Nebojíte se nezájmu?

Ne, už několik mi jich přislíbilo, že jsou připraveni podpořit různé studijní obory.

Čím chcete ještě školství zatraktivnit?

Nutností je zkvalitnit výběr povolání pro žáky, a to můžeme prostřednictvím informací. Jsme už na to svým způsobem připraveni a představíme to v nejbližších týdnech na webovém portálu Zkola.cz. Uděláme část, která se bude věnovat pouze výběru povolání, kde rodiče najdou všechny informace, kontakty, videa. Bude to propojené se školami a firmami. Na portále se budeme snažit firmy propojit tak, aby tam nabízely stipendia či podpory studentů, kteří se vyučí, absolvují praxi pro danou firmu a uzavřou dohodu s rodiči. Ta se bude týkat toho, že absolvent bude nějaký čas pak ve firmě pracovat.

A co čerství absolventi? Mnozí se v pracovním životě hned nechytají…

S nástupem nového průmyslu, moderních technologií a neustálých změn a posunů, už naše školství právě nemůže učit jen „konkrétní obory“. Musí učit absolventy učit se novým věcem. To je základ, kterého musíme docílit, ale je to na dlouhodobější změnu systému. Nestačí k tomu jeden krajský radní.