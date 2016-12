Krásná tradice v Doubravách, na které se podílí celá vesnice

Martinu Lerlovou - /ROZHOVOR/ byste v posledních dnech na zlínském náměstí Míru poznali poměrně snadno. Tedy pokud se pohybujete kolem pódia a všimnete si dámy v zimní bundě ve výrazných barvách. „Ano, jasně, chápu, to je super, to se povedlo… A to je trochu komplikace, ale vyřešíme… Na shledanou," povídá to telefonu, než zavěsí.