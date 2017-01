Lázně Luhačovice. Kdo zaplatí údržbu oblíbené promenády?

Luhačovice - Město Luhačovice se s tamními lázněmi nedohodlo na údržbě lázeňského areálu. Zastupitelé města neschválili nový způsob financování údržby. Areál o rozloze asi 20 hektarů je v majetku lázní, které dosud platily za údržbu technickým službám tři miliony korun ročně. Lázně již delší dobu usilují o to, aby údržbu platilo město.

Kolonáda v areálu Lázně Luhačovice. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Generální ředitel lázní Eduard Bláha již dříve upozornil, že areál je vyhláškou označen jako veřejná plocha. Podle Bláhy jej využívají i další obyvatelé a návštěvníci města, nejen klienti společnosti Lázně Luhačovice. Bláha již dříve řekl, že pokud se lázně s městem nedohodnou, budou město žalovat.

Zastupitelé projednávali variantu, při které by nadále trvala smlouva lázní s technickými službami, lázně by platily jen půl milionu korun ročně, zbytek by hradilo město.

Zastupitelé však po dlouhé debatě o bodu nehlasovali. Přestože lázně původně s městem vyjednávaly o jiných podmínkách, Bláha na zasedání uvedl, že by lázně s touto variantou souhlasily. Zastupitelům také řekl, že s žalobou počká.

„Trpělivost samozřejmě dochází s těmi odklady, vidíme interní chyby u nich v přípravě, v komunikaci, ve vysvětlování, v postupech," řekl ředitel.

Bláha připomněl, že lázně mají povinnost areál coby veřejné prostranství zpřístupnit všem, mají však právo za to od města žádat náhradu. Ta zatím nebyla oficiálně vyčíslena, podle odhadů lázní by činila 7 až 8 milionů ročně.

„Nárok jsme nikdy neuplatnili, proti němu jsme však nemohli započíst nic na straně města," uvedl Bláha. Po dobu, kdy by údržbu platila radnice, by lázně podle Bláhy tuto náhradu nenárokovaly.

„Snaha města spor s akciovou společností vyřešit je dlouhodobá. Vyřešit jej je věc právně velmi složitá," poznamenala starostka. Starostka po skončení zastupitelstva řekla, že věří, že se město s lázněmi dohodne.

„Společně s protistranou jsme už nalezli elegantní řešení," říká starostka Semelová.