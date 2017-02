Lešetínský fašank letos patřil punkerům. A také muzikantům

Zlín – Zhruba pět tisíc spokojených lidí v různých kostýmech i bez něj, čerstvá domácí zabíjačka, něco ostřejšího na zahřátí a hlavně bohatý kulturní program a výborná nálada. Nejen takový byl letošní osmnáctý ročník oblíbeného Lešetínského fašanku ve Zlíně. Nesl se v duchu tématu Známka punku, v ulicích tak bylo možné potkat účastníky s pestrobarevnými číry na hlavách.

„Perfektní nápad s tímto tématem. Číro jsem shodou okolností doma měla, takže jsem neváhala a vyrazila do průvodu. Každým rokem se na to těším, je to tu skvělé," řekla Deníku například Dana Coufalová.

Úspěšným zpestřením letošního ročníku byla soutěž zlínských kapel. „Jejich vystoupení bylo osvěžující. Bylo pěkné vidět mladé muzikanty, kteří předvedli velice pěkné výkony," zhodnotil například Lukáš Žaludek, ředitel spolupořádajícího Hotelu Baltaci Atrium.