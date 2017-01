Létají k nám i slovenští záchranáři. Zlínskou oblast piloti dobře znají

Střední Morava - Lidem ohroženým na životě od 1. ledna ze vzduchu pomáhají záchranáři ve strojích slovenské společnosti Air Transport Europe (ATE). Vyhrála Ministerstvem zdravotnictví vypsaný tendr na provozování letecké záchranné služby (LZS) v Olomouckém kraji, která často létá i do celého Zlínského kraje.

Heliport letecké záchranné služby v Olomouci. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Pro nás se nic nemění, i když jde o jiného provozovatele," uvedl náměstek pro léčebnou péči Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Dorián Pfeifer.

Zároveň doplnil, že záchranná služba ve Zlínském kraji nevyužívá jen jednoho leteckého přepravce. „Využíváme i leteckou záchrannou službu Brno a Ostrava," zmínil Dorián Pfeifer.

VÝCVIK PILOTŮ VRTULNÍKU JE NÁROČNÝ

Hlavním kritériem při výběru byla cena a tu Slováci nabídli nejnižší, ač antimonopolní úřad následně vyhodnotil, že je mimořádně nízká a v kauze již zahájil správní řízení. Smlouva mezi zadavatelem a firmou je však podepsána a personál Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje měl asi dva týdny na přeškolení na novou techniku.

Ředitel záchranky Petr Hubáček pro Deník výcvik popsal: „Stres je to obrovský. Výcviky probíhají od rána do večera. Je to zatěžující pro personál i pro firmu, která k nám musela dopravit vrtulník a personál. Nicméně k prvnímu lednu jsme byli připraveni začít létat na nových vrtulnících." Kvalita nových strojů, vrtulníků Augusta 109 K2, byla zpochybněna konkurentem v tendru, který se obrátil na ÚHOS poukázal na poruchovost.

„Firma se zaručila, že stroje jsou v perfektním technickém stavu a splňují veškeré požadavky, jak i ÚHOS sdělil na námitky firmy DSA, která podala stížnost," reagoval ještě před spuštěním nových strojů do provozu ředitel olomoucké záchranky Petr Hubáček.

Piloty dodala slovenská společnost. Olomoucký i Zlínský kraj však velmi dobře znají. Nový vrtulník je mnohem starší než ten, který měla záchranná služba k dispozici minulý rok.

„Musíme respektovat výsledek tendru. Ale neříkám, že bychom nebyli nadšeni, třeba bude možné s vrtulníkem dělat stejné věci jako se strojem, který jsme doteď měli. Problém je trochu s tím, že hlavní vrtule je velmi nízko. My jsme byli zvyklí nakládat nebo předávat pacienta, pokud byl požadavek na rychlý transport, za běžící vrtule. U těchto vrtulníků to nepůjde," vysvětlil Petr Hubáček.

Podle tiskového mluvčího ZZS Olomouckého kraje Zdeňka Hošáka zachránáři z olomoucké letecké záchranné služby ve Zlínském kraji v letošním roce ještě nezasahovali.