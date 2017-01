Lidé padají jak hrušky. Na ledě i na svazích

Zlín - Žádné pamlsky, jak by se dalo čekat, Zola v březosti nedostává. Pracovníci zlínské zoologické zahrady přísně dbají na to, aby nepřibrala víc, než je zdrávo. Vyšší váha by totiž mohla způsobit komplikace při porodu. Zola může jíst do té doby jenom větve.