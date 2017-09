Lidem došla trpělivost. Sepisují za roky slibovanou dálnici i obchvat petici

Opravili dům a pak šel k zemi. Radek Dupal z Fryštáku před mnoha lety koupil od své staré tety chátrající dům ve fryštácké místní části Dolní Ves. Potřebovala se jej zbavit a on neváhal – opravil jej s cílem, že v něm bude žít jeho dcera. Nestalo se tak. Dům do jednoho roku šel k zemi. Musel tehdy, před jedenácti lety, ustoupit nově plánované dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Ta je ale dodnes stále jen na papíře, do země těžká technika takřka vůbec nekopla.

Stavba dálnice. Ilustrační foto.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

„Nebudu lhát, de facto jsem to obrečel. Dle mého odhadu jsme tehdy byli docela slušně odškodněni, ale stejně to zamrzelo. Dodnes žádná dálnice nestojí. Kdyby tam dům zůstal, mohli jsme jej snad i doteď alespoň pronajímat,“ řekl Deníku Radek Dupal. UŽ JE MOŽNÉ PODEPSAT PETIČNÍ ARCH A právě v těchto dnech se lidé mohou podepisovat pod petici na podporu projektů dálnice D49 Hulín–Fryšták (a dále na Slovensko) a dálnice D55 – jihovýchodní obchvat Otrokovic – Staré Město – Břeclav. Oba dálniční úseky jsou plánovány už roky, přičemž jsou neustále mimo jiné blokovány několika ekologickými spolky, jejichž představitelé usilují o zastavení přípravy a znemožňují tak realizaci staveb. „V současné době je v případě D49 příprava projektu přerušena kvůli křečkovi polnímu přesto, že se na této stavbě dle odborníků v současnosti vůbec nevyskytuje. S obdobnými problémy se potýká i projekt D55,“ shodují se Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, místopředseda sdružení Libor Žádník a člen sdružení Jaroslav Drozd, trojice, která tvoří petiční výbor. ČTĚTE TAKÉ: Stav nebezpečí kvůli africkému moru prasat skončil, zákazy platí ROZHODNE SOUD Dálnice D49 Hulín–Fryšták se mohla začít stavět už letos v září. Aktivistům ale opět vyšla sázka právě na křečka polního, který prý v místě žije. Soud tak stavbu pozastavil a tímto je blokováno zahájení stavebních prací. „Záleží na soudu,“ pokrčil rameny Karel Chudárek, šéf zlínské správy ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic), na jejíchž bedrech leží stavba dálnice. Kopnout do země se letos na podzim mělo také v případě jihovýchodního obchvatu Otrokovic. Bohužel tomu tak rovněž nebude. „Projekt obchvatu neběží, jak jsme si představovali. První takzvaný výkop do země plánujeme nově až na začátek příštího roku, možná na leden. Problém je v tom, že jsme si museli sehnat výjimku kvůli asi dvanácti živočichům, kteří tam žijí. Půl roku nám to trvalo, nyní už ale pokračujeme v jednání o stavebním řízení,“ sdělil Deníku Karel Chudárek. Pod petici je možné se podepsat přes internetové stránky www.petice24.com nebo osobně například v přízemí radnice ve Fryštáku, a to do 15. října. Podle tamního mluvčího Pavla Nášela se k pondělnímu dni pod ni podepsala zatím jen desítka lidí. Informace se mezi nimi prý ještě nestihla pořádně rozšířit. „Výsledky petice budou použity na podporu argumentace směřující k urychlení přípravy a realizace shora zmíněných projektů. Věříme, že se společným úsilím podaří nakonec překonat dlouholeté obstrukce ekologických aktivistů a že realizací této stavby přispějeme k šetrnému rozvoji našeho regionu a také ochráníme životní prostředí pro příští generace,“ uvádí v textu petice petiční výbor. ČTĚTE TAKÉ: Obchvat Otrokovic bude brzy bez poplatku. Ale jen pro osobní auta JSME PŘIPRAVENI UŽ CELÉ ROKY „Byli bychom rádi, kdyby dálnice už dávno stála. My jsme na ni už roky připraveni. Po celé trase má vést mimo obce, u nás se dotýkala asi čtyř pozemků. Domy jsme ale dávno vyřešili, lidé bydlí už roky v nových,“ konstatoval mluvčí fryštácké radnice.

I tam, stejně jako v Otrokovicích, tak musejí nadále snášet vysoký počet aut, nadměrný hluk, znečištěné ovzduší a kolony v centru města. „Po dostavbě dálnice se obyvatelům města znatelně uleví a zlepší se životní prostředí. Bude vyřešen i problém s přetíženou kvítkovickou křižovatkou. Je paradoxní, že se upřednostňují zájmy zvířat před zdravím a bezpečností lidí,“ podotkl starosta Jaroslav Budek. ÚRYVEK Z PETICE Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že se doposud při legalizaci jednotlivých dálničních staveb, nepodařilo dostatečně silně vzít v úvahu také veřejné mínění a většinové názory občanů, dovolili jsme si iniciativně připravit petiční akci s cílem maximalizovat podporu projektu D49 a D55. Je třeba transparentně ukázat, že existuje jednoznačný zájem občanů, kteří si tyto projekty přejí realizovat a dobře si uvědomují, že se tak mohou zbavit škodlivých účinků husté dopravy v centrech měst a obcí a kteří zároveň podporují rozvoj a konkurenceschopnost svého regionu. Dovolujeme si Vás v této souvislosti požádat o Vaši osobní podporu formou podpisu na petičním archu, popř. kliknutím na webu SRDIM www.infrastrukturamorava.cz .

Autor: Jarmila Kuncová