Lonští šedesátníci se ve Zlínském kraji dožijí osmdesáti

Budeme mít delší život. Muž, který žije ve Zlínském kraji a v roce 2016 dovršil 60 let, má před sebou pravděpodobně ještě 20 let života. Šedesátiletá žena dokonce více – čtyřiadvacet. Vyplývá to z údajů Krajské správy Českého statistického úřadu ve Zlíně (KS ČSÚ).

Ilustrační foto. Foto: Deník/Kateřina Chourová

„Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2015 a 2016 udávají, že muž narozený v kraji v loni se pravděpodobně dožije věku 75 let, žena pak 82 let. Nejdelší naději dožití mají lidé v Praze, naopak nejméně příznivé výsledky vykazuje Ústecký kraj,“ informuje KS ČSÚ ve Zlíně.

Od roku 1991 se ve Zlínském kraji zvýšila naděje dožití mužů o 6,8 roku a u žen o 5,7 let. Délka života se tak průměrně zvyšuje.

Někteří lidé se ale obávají, že zvyšování věku dožití přinese spíše problémy než radost ze života.

„Stáří s sebou nese řadu zdravotních problémů. Je otázkou, zda je na toto připraven náš zdravotní a sociální systém. Když jsou vyhlídky na dožití více let, bude se zřejmě zvyšovat i věk odchodu do důchodu. A to nebude dobré,“ okomentoval statistiku například Marek Prachař z Provodova.

To zlínský senior Jaromír Konečný v průběžné zvyšování dlouhověkosti nevěří. Zastává názor, že každý je svého štěstí strůjcem. A také, že důležitou roli hrají geny.

„Na druhou stranu, pokud se dnešní mládež opravdu do budoucna dožije vyššího věku, a tudíž i má děti a vnoučata, byl bych jen rád. Můj tatínek umřel pár let po dovršení šedesátky, maminka jej přežila o dobrých dvacet let. Snad se dožiji už kvůli rodině více let, než můj táta. V tomto bych rád statistikám věřil,“ pousmál se dvaašedesátiletý senior.