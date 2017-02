Luhačovice budou z větší části platit údržbu lázeňského areálu

Luhačovice - Luhačovičtí zastupitelé ve středu odsouhlasili, že město bude platit z větší části údržbu lázeňského areálu. Doposud ji hradily lázně, které jsou majitelem areálu, již delší dobu však usilovaly o to, aby financování přešlo na město. Jde nejen o úklid, ale také například o vysazování květin či sečení trávy.

Kolonáda v areálu Lázně Luhačovice.Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Schválením tohoto usnesení se město bude významně finančně podílet na údržbě zásadní části lázeňského areálu. To po městě dlouhodobě požadovala akciová společnost Lázně Luhačovice.

K tomuto řešení zastupitelé došli po dlouhodobých složitých jednáních a vyhodnocení řady právních analýz. Řešení v podstatě navazuje na současnou situaci, kdy dosud areál udržovala příspěvková organizace města Technické služby Luhačovice.

S údržbou areálu přitom byla spokojena veřejnost i akciová společnost, pro kterou dosud Technické služby Luhačovice na základě smlouvy údržbu prováděly.

„Od počátku jsme se snažili vyhnout případnému soudnímu řešení problematiky údržby veřejného prostranství lázeňského areálu, který je přitom ale v majetku Lázní Luhačovice, a. s. Věřím, že tento náš vstřícný krok bude představiteli akciové společnosti přijat pozitivně. Město se usnesením rozhodlo vydat na údržbu areálu nemalé finanční prostředky ze svého rozpočtu. Při rozhodování o nakládání s veřejnými prostředky přitom ale zastupitelé musí vždy brát v úvahu, kde jsou hranice mezi povinností postarat se jako město o veřejné prostranství a otázkou neposkytovat bezdůvodně veřejnou podporu soukromému subjektu. Věříme, že lázně nabízené řešení přijmou ke spokojenosti obyvatel a návštěvníků města,“ uvedla starostka Marie Semelová.

Generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha tento krok zastupitelstva vnímá jako posun v postoji města, které si podle něj uvědomilo odpovědnost za užívání veřejných ploch. O návrhu však chce společnost s městem jednat.

„Na první pohled nás však návrh neuspokojuje, ale neznamená to, že na druhý pohled to nebudeme vidět jinak. Co město navrhuje, můžeme akceptovat, ale zatím nás to neuspokojuje. Návrh města si musíme nastudovat a projednat jej na našem představenstvu a s paní starostkou města,“ uvedl pro Deník.

Bláha již dříve uvedl, že areál využívají i další obyvatelé a návštěvníci města, nejen klienti společnosti. Například v Jáchymově se podle něj lázně s městem dohodly.

Lázně mají povinnost areál coby veřejné prostranství zpřístupnit všem, mají však podle Bláhy právo za to od města žádat náhradu.

Ta zatím nebyla oficiálně vyčíslena, podle odhadů lázní by činila sedm až osm milionů korun ročně. Lázně zatím nárok nikdy neuplatnily. Po dobu, kdy bude údržbu platit radnice, tak podle Bláhy ani neučiní.

Zastupitelé věc řešili již několikrát, na posledním jednání na konci ledna nový model financování neschválili, po dlouhé debatě o bodu nehlasovali. Lázně daly městu termín do konce února, pokud by nyní zastupitelé nerozhodli, lázně by věc řešily soudně.