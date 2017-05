Luhačovice se chtějí spojit stezkou s Uherským Brodem

Složité majetkové poměry brání úspěšnému rozvoji cyklo-stezek na Luhačovicku. Problematický je zejména 900 metrů dlouhý úsek z Biskupic do Polichna.

Cyklostezka. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Karásek

Rozvoji cyklostezky propojující okresy ale brání nedořešené majetkoprávní vztahy v úseku Biskupice – Polichno.



„Bohužel se nám doposud nepodařilo vyřešit majetkoprávní vztahy, takže ani nepokračují projektové práce,“ uvedl Jiří Šůstek, vedoucí luhačovického odboru správy majetku.

„Probíhá tam nekonečné jednání s majiteli pozemků,“ potvrdil starosta Biskupic Vojtěch Josefík.

„Podle všeho má majitel pozemku u Polichna své záměry a je těžké se s ním domluvit, jenže vést cyklostezsku jinudy je prakticky nereálné,“ upřesnil pro Deník.

DO DVOU SMĚRŮ

Luhačovice se snažily vyjednat další pokračování cyklostezky, která by navázala na již vybudovanou cestu z Luhačovic do Biskupic, do dvou směrů.

„V úseku z Polichna směr Uherský Brod po hranici katastru Újezdec u Luhačovic se nakonec po několika úpravách trasy podařilo vyřešit majetkoprávní vztahy k potřebným pozemkům,“ konstatoval Jiří Šůstek.

Vedení trasy ale není ideální, takže některé úseky budou technicky náročnější. Délka tohoto úseku je zhruba 900 metrů.

„V současné době řešíme se statikem problematiku zakládání stavby, protože část tohoto úseku vede svážným územím, kde by mohlo dojít k sesouvání půdy,“ vysvětlil Šůstek.

Náklady na stavbu prozatím nelze odhadnout, protože není zpracována dokumentace pro stavební povolení.

POVEDE AŽ NA SLOVENSKO?

„Pokud se podaří dopracovat projektovou dokumentaci a vyřídit všechna potřebná povolení, tak by mohlo žádat město o dotaci na realizaci v roce 2018,“ předpokládá.

Do budoucna by tak mohlo postupně dojít k propojení Luhačovic s Uherským Brodem cyklo-stezkou.

Cyklisté se navíc brzy na dvou kolech dopraví až na Slovensko.

„Pokud vše půjde podle plánu, měli bychom letos propojit Brumov a Valašské Klobouky. Připravujeme trasu směrem k hranici se Slovenskem, kde řešíme výkupy pozemků,“ vysvětlil starosta Brumova-Bylnice Zdenek Blanař.

Následně by mohlo dojít k „cyklo“ propojení brumovského a trenčínského hradu.

MARCELA KANIOVÁ