Mišmaš v Napajedlích přilákal nejen cestovatele

Napajedla /ROZHOVOR/ – Přibývá cestovatelů, kteří si chtějí vychutnat dovolenou po svém, často i s batohem na zádech, bez jistot, zato s velkým dobrodružstvím. Láká je nejen exotika a touha poznat velmi vzdálené země, ale často touha poznat sebe sama. I o tom byl Cestovatelský mišmaš, který se v sobotu konal v Napajedlích. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo zorganizovat už sedmý ročník stále populárnějšího festivalu," shodují se organizátoři.

Největším lákadlem letošního ročníku byla přednáška o Kurdistánu. Cestovatelka a fotografka Petra Pokorná představila návštěvníkům napajedelského kina část světového území, kde žijí Kurdové. Rozkládá se na hranicích států Turecka, Sýrie, Iráku a Íránu. V tuto chvíli je to v podstatě válečná zóna ve většině z těchto států. „Východní Turecko je oblast úžasných protikladů," tvrdí Petra Pokorná. V pohoří Kačkar na severu zvládla během sedmidenního treku výstup na skalnatý vrchol dosahující téměř 4 tisíc metrů, ale bylo možné užít si i pestrobarevné louky v údolích. „Jih tureckého Kurdistánu je naopak magická vyprahlá krajina s jezerem Van jako oázou v poušti," popsala své zkušenosti. I tady se dají podniknout zajímavé výlety a výstupy na sopky lemující jezero. „K tomu přidejte skvělé turecké jídlo, neuvěřitelnou pohostinnost místních Kurdů a máte tip na super letní výlet," dodává.

Diváky zaujal také výletník Patrik Kotrba, který s batohem na zádech procestoval téměř celou Evropu. V Napajedlích vyprávěl o své dobrodružné cestě do Santiaga. Jihočech Patrik Kotrba šel do španělského Santiaga už pětkrát, poslední cesta mu trvala přes rok a vyrážel z Kloužovic u Chýnova na Táborsku. Na svých výpravách došel k přesvědčení, že cesta znamená osobitý typ univerzity. "Trasa dává specifický druh vzdělání v tom, že vám nikdo neříká, co máte dělat," tvrdí poutník, který se vydal na cestu i kvůli tomu, že studoval dějiny umění, a historických památek je na trase spousta. Denně ušel desítky kilometrů. Jídlo si kupoval, vařil si málo. "Oheň se rozdělávat ve většině zemí nesmí, proto jsem třeba po celý měsíc neměl teplé jídlo," naznačil.

Sedmý ročník Cestovatelského mišmaše si přítomní zpříjemnili i vynikajícími, exotickými pochoutkami. „Osobně bych doporučil zejména indický dhal a čapátí," doporučil kuchař Zbyněk Tilšer z Napajedel, který se učil vařit i na Srí Lance. Hladovým krkům nabízel také arabský kuskus se zeleninou, hummus s pitou, falafel, thajské závitky a další dobroty.

Mezi dobrodruhy, kteří se podělili o své zážitky, patřil také Juraj Kordik a Milan Ondruš, kteří promítali fotky ze své zajímavé cestě po nepříliš známé Barmě. Štěpán Trojánek potom představil projekt, jak cestovat po světě „Pod 7 kilo". Besedami ale mišmašový večer nekončil. O večerní zábavu, která probíhala v Klášterní kapli se postarala houslistka a zpěvačka Jitka Šuranská ze Zlína. Následoval ji world akustik punk projekt 12:Piet složený z hudebníků z Nivnice, Uherského Brodu a Prahy. Muzikanti si navzdory svému odlišnému přístupu v lásce k lidovým písničkám natolik sedli, že si dvě zahráli společně.

„Hned od prvních dvou přednášek jsme se dostali do hodinového skluzu, což bylo náročné obhájit hlavně u posledních účastníků programu – těch, co přišli na koncert," posteskla si Alžběta Medlová z Klubu kultury Napajedla. „Každopádně je to akce, kterou je fakt příjemné pořádat, protože se sejde široká veřejnost z okolí, zajímaví hosté, profesionálové i ti, kteří třeba stojí před tolika lidmi poprvé", vysvětluje Alžběta Medlová. „Já jsem si dost užila závěrečný koncert, ale hlavně mě těší, že akce má takový uvolněný ráz, letos se to velmi povedlo," raduje se společně s dalšími organizátory.

Na Cestovatelský mišmaš se přišel podívat i Radim Příbramský, který se před dvěma dny vrátil ze Srí Lanky. „Cestování je skvělé, poznáš nejen různé lidi, ale hlavně sám sebe," říká přesvědčivě. Na Srí Lance strávil tři týdny. „Vyrazil jsem po Štědrém večeru a byla to skvělá volba," pochvaluje si. Na své výpravě viděl z blízka ve volné přírodě slony, opice a další divoká zvířata. Zvládnul i výstup na posvátný Adam´s Peak za svítání. „Vystoupat šest tisíc schodů je sice náročné, ale stálo to za to," dodává mladík z Fryštáku, který po Srí Lance prochodil desítky kilometrů. Cestu do exotické země by všem doporučil.

„Na Azorech jsem se na chvíli proměnila v pavouka," říká napajedelská cestovatelka Jana Kysilková.

Jak dlouho jste žila na Azorských ostrovech?

Strávila jsem tam jako letuška 14 měsíců. V červnu jsem se vrátila, ale pak jsem tam v říjnu jela opět na dovolenou, protože jsem si to tam zamilovala. Azory jsou asi nám nejbližší exotika.

Prožila jste tam mnohá dobrodružství…

Ano. Ostrov je sice velmi malý, ale chodila jsem do divočiny na tůry. Je úžasné spát v nádherné přírodě jen tak, pod stanem nebo pod širou oblohou. Počasí se ale rychle mění,takže je potřeba mít vždy v záloze alternativní plán. Například byl jednou v noci tak silný vítr, že podrýval stan a měli jsme strach, že nás unese spolu s ním. Takže jsme museli v dešti všechno složit a neustále dávat pozor, aby něco neuletělo a přečkat noc namačkaní v autě, ve kterém už spali dva naši kamarádi. I tak jsme ráno zjistili, že nám ulétla karimatka a jednu botu jsme našli o několik desítek metrů dal na břehu řeky…

Máte ze svých výprav i nějaké neobvyklé zkušenosti?

Příroda je tam opravdu dramatická a naučí vás, že je potřeba se v ní pohybovat s respektem. Azory jsou velmi pohodové, protože tam nežije žádné jedovaté zvíře, jako například v Thajsku, takže vám může vše pokazit jen vlastní nepřipravenost a neznalost. Pokusila jsem se naučit, jak přežít v přírodě jen s minimem. Takže jsem se seznámila s tím, kde si obstarat obstarat vodu a jak chytat ryby. A takovému opečenému vlastnoručně chycenému pstruhu, kterého jíte uprostřed kráteru, se nic nevyrovná

Takové výpravy mohou být i velmi nebezpečné, ne?

Jednou jsme se ztratila, nějak sešla z cesty, a nezbývalo mi nic jiného, než se nějak prodrat místní vegetací a jako pavouk vylézt po kolmém srázu nahoru, kde už byla normální cesta.

Jak Vás Azorské ostrovy změnily?

Azory propojí člověka s přírodou. Jsou vzdálené od pevniny asi 1500 km, a to se vaše mysl uvědomí. Naučila jsem se víc spoléhat sama na sebe, věřit si a troufnout si na věci, kterých jsem se dřív bála. Například jsem vyzkoušela Canyoning nebo já-klaustrofob jsem prošla tunelem, který měřil víc jak kilometr a byl jen o trochu vyšší než já.

Jací jsou tam lidé?

Jsou to Portugalci, ale jsou velmi rozdílní od Portugalců z kontinentálního Portugalska. Rozumět jim měli problém i mí portugalští kolegové, protože mají strašně silný přízvuk. Jsou velmi pohostinní a jsou opravdu hrdí na svůj ostrov a myslí si, že na světě není nic lepšího. A to mnohdy ani oni sami nebyli na druhé straně ostrova. Prý v Sete Cidades (vesnička na západě uvnitř kráteru) ještě před pár lety žili lidé, kteří v životě neviděli oceán – a ten je doslova za kopcem. Jsou opravdu konzervativní a je těžké se k nim přiblížit víc, protože nemají zájem poslouchat o tom, že existuje i jiný svět vedle toho jejich. Dívají se na vás vždy tak nějak shora. Na druhou stranu se ale vždy můžete spolehnou na to, že vám pomůžou a poradí.

Oblíbený je i OmánV dnešní době lidé cestují všude. Záleží na času a penězích, ale zdá se, že žádný kout země už není tabu. Jsou dostupné letenky nízkorozpočtových aerolinií, různé vyhledávače na internetu, ale stále je velká část klientely, která vyhledává služby cestovních kanceláří. „V letošní zimě je velmi oblíbená destinace Omán, kde jsou služby na vysoké úrovní, jistota počasí, bílé pláže a krásné moře, navíc finančně dostupné," uvedla Vedoucí zlínské pobočky cestovní kanceláře Invia Dagmar Masná. Do Ománu se přitom dá dopravit letecky za pouhých sedm hodin. Další hodně žádanou destinací je africký Zanzibar nebo Emiráty. „Vzhledem k mnoha možnostem letů tato destinace finančně zlevnila a někteří sem jezdí i na poznávací zájezdy v Emirátech, kdy poznají více míst této dynamické země," vysvětlila Dagmar Masná. Zájem podle ní je také o egyptské destinace Marsha Alam a Hurghada. „Stálicemi na trhu v rámci požadavků klientů je Dominkánská republika, Kuba a dále poznávací zájezdy na okruhy do Thajska," doplnila. Právě poznávací zájezdy jsou podle ní současným trendem. Mezi zimními lyžařskými zájezdy se na prvních pozicích dlouhodobě drží Itálie a Rakousko.

