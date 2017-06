„Mnohé kaktusy obsahují psychoaktivní drogy,“ prozradil činorodý senior

Pichlavá krása míří do zlínského divadla. K vidění budou i velmi exkluzivní rostliny, překrásné tvary, trny, květy… „První výstavu kaktusů jsme pořádali v roce 1960," prozradil za zlínský spolek pěstitelů sukulentů a kaktusů Petr Mamica z Otrokovic. Sám má doma přes 2 500 rostlin.

Neví, co je nuda a zbožňuje kaktusy. Doma jich má přes 2 500. Potkat se s ním můžete i na výstavě kaktusů ve Zlíně.

„Jsou mezi nimi třeba i nedávno velmi diskutované psychotropní a halucinogení rostliny, které se podle zákona mohou pěstovat jen ve velmi omezeném množství,“ vysvětlil devětašedesátiletý senior, který většinu kaktusů pěstuje doma za oknem nebo venku ve skleníku.

Zatímco některé rostliny jsou přívětivé, mnohé přímo bodají. „Je to horší než vosy,“ popisuje Mamica.

„Další se zaháknou do kůže a dají se vyndat jen pomocí pinzety a lupy. Po opuncii zůstane v kůži tolik trnů, že to vyděláváte i hodinu,“ líčí nepříjemné zkušenosti.

Přesto kaktusy a sukulenty miluje a opečovává je pečlivě každý den.

„Možná si okolí říká, že jsem podivín, že bych měl spíše obletovat svou ženu a ne pichlavé rostliny, které nepřinášejí žádný užitek, ale když pak vidím ty nádherné květy, neodolám,“ směje se vitální pěstitel.

Všeobecně platí, že kaktusy pěstují převážně muži. Ve zlínském klubu kaktusářů, působí ve Zlíně už 59 let, je třetina žen.

„Scházíme se vždy na konci měsíce ve Zlínském klubu 204,“ uvedl Petr Mamica, který se domnívá, že na Zlínsku působí mnoho pěstitelů kaktusů, ale přímo členy spolku jich je čtyřicet. Sám se věnuje kaktusům přes 20 let.

Kdo co pěstuje, záleží i na domácích podmínkách k pěstování, na možnostech, na vkusu, na míře ovlivnění jiným pěstitelem nebo učarováním jednotlivých rostlin, květů a mnoho dalších vlivů. Kaktusů je asi 230 rodů a 3000 druhů.

„Laikovi se zdá, že kaktusy jsou hodně podobné, ale liší se vzhledem, velikostí, tvarem, trny, květy, plody, semeny… Dají se zkoumat celé hodiny,“ vysvětluje Petr Mamica.

K určení druhu přispívá i naleziště, původ.

Pro laika je důležité, že většina kaktusů je nenáročná. Při jejich pěstování je potřeba dodržet jen několik zásad.

„Aby byly co nejvíc na světle, aby v zimě odpočívaly, aby se nepřelévaly vodou a aby měly správnou zeminu. Vše se dá najít na internetu,“ dodává senior, který se rozhodně nenudí.

„Jsem tak vytížený a kladně naladěný, že jediným mým problémem je čas,“ připouští s tím, že se snaží věnovat vnoučatům, hraje tenis, šachy, kutí stále něco na zahradě a když je nevlídno, brouzdá po internetu.

Nejvíce času ale věnuje své partnerce Lidušce a kaktusům.

„Často z legrace všem říkám, že vláda by důchodcům měla schválit 14 denní dovolenou. Já bych jí potřeboval jako soli,“ vysvětluje.

„Moc důchodců nadává na politiku, někdo nadává na všechno. Mně konkrétně vadí, že důchody rostou pomaleji než průměrná mzda, že mi skoro nikdo na přechodu nedá přednost, že když jedu autem mimo obec devadesátkou, všichni mě předjíždějí - prostě nerespektování předpisů, které nikdo nekontroluje,“ zlobí se ale jen na chviličku.

„Snažím se to všechno brát pozitivně a s humorem," uzavírá se kaktusář, který se nyní aktivně podílí na výstavě kaktusů a sukulentů v Městském divadle Zlín.

MARCELA KANIOVÁ

Klub kaktusářů Zlín vás srdečně zve na tradiční výstavu kaktusů, sukulentů a bonsaí, která se koná v prostorách Městského divadla Zlín 9. – 11. 6. 2017.



V pátek a sobotu je otevřeno od 9 do 18 hod., v neděli od 9 do 16 hod. Součástí výstavy je prodej rostlin a odborné literatury. Samozřejmostí je poradenství pro pěstitele začínající i pokročilé.



První výstava kaktusů se konala v roce 1960 v Závodním klubu n. p. Svit Zlín, později ve Zlínském zámku a nyní již několik let v Městském divadle. Výstava v rámci celé ČR je hodnocena velmi kladně a patří mezi nejpěknější i největší.



Hodně k úspěchu přispívá i velký sál divadla v 1. poschodí. Je výborně prosvětlený a tak velkým prostorem se může pochlubit jen málokdo. Pěstitelé kaktusů a sukulentů ho dokážou celý zaplnit atraktivními rostlinami. Další informace na webu http://kvetouci-kaktusy.cz/.