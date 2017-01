Mráz a sníh potrvají do neděle. V sobotu klesnou teploty až k mínus dvacítce

Zlínský kraj – Čeká nás krátká mrazivá epizoda, která potrvá do 9. ledna. Následně se opět teploty vyšplhají nad nulu a zůstanou tam minimálně několik dní.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/ZUMA

Sněhuláka ale postavte dnes – příští týden už to nepůjde.

Milovníci zimních radovánek mohou jásat – Vydatná sněhová nadílka zasype Východní Moravu dnes v noci a ve středu dopoledne.

„Žádná velká kalamita to ale nebude," upozorňuje mluvčí Českého hydrometeorolo­gického ústavu Petr Dvořák.

Na horách by sice mohlo napadnout až 50 centimetrů sněhu, ale v nížinách bude nová sněhová pokrývka jen kolem pěti centimetrů.

„Díky nízkým teplotám vydrží sníh minimálně do neděle," předpokládá Petr Dvořák.

Zatímco ve dne bude rtuť v teploměru na nule, v noci klesne na mínus osm stupňů. „Od čtvrtka bude oblačnosti ubývat, i když stále nebude obloha zcela jasná," popisuje meteorolog. Mlha už se neočekává vůbec.

„Studený vítr už mlhu rozfoukal a nízká inverzní oblačnost už se neočekává," doplnil.

Nejchladnější bude zřejmě sobota, kdy by mělo být ve Zlínském kraji jasno a přes den až mínus patnáct stupňů Celsia a slunečné nebe.

„V noci z pátku na sobotu naměříme v údolích až mínus dvacet stupňů Celsia, očekáváme ale spíše teploty kolem mínus čtrnácti," upřesnil Petr Dvořák. V noci ze soboty na neděli by opět mohlo vydatněji nasněžit.

Sáňky a lyže se tak vyplatí mít v pohotovosti, ovšem od pondělí pouze na horách.

„Sněhová pokrývka a mrazivé počasí setrvá do neděle," předpovídají meteorologové. Začátkem příštího týdne se mírně oteplí, přes den by mohlo být kolem plus pěti, v noci kolem mínus pěti.

„V pondělí bude díky vyšším teplotám tát sníh a hrozí ranní ledovka," upozorňují odborníci řidiče.

Ledovka by mohla motoristy potrápit nejen v pondělí, ale také v úterý. V dalších dnech už by v nížinách mělo být po sněhu.

„Na horách ale sníh vydrží, protože ve vyšších polohách očekáváme teploty přes den jen mírně nad nulou, možná by zde ale mohlo vznikat náledí," vysvětlil Petr Dvořák.

Od poloviny příštího týdne se očekávají dešťové přeháňky, denní teploty ve Zlínském kraji kolem plus pěti a noční klesnou k mínus čtyřem.

MARCELA KANIOVÁ