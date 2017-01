Mrazy poleví začátkem února, smog nás potrápí i nadále

Zlínský kraj - V sevření mrazu, ale i smogu zůstane Zlínský kraj zřejmě ještě několik dní. Pro Deník to potvrdil mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petr Dvořák.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Luboš Dvořák

V prosinci bylo 27 mrazivých dnů, v lednu zatím 24.

Oteplit se má až začátkem února, smogová situace nás ale ještě potrápí, zhoršení se však nečeká.

„Smogová situace ve Zlínském kraji už trochu polevila, protože se rozfoukal maličko vítr a tím se zlepšily rozptylové podmínky. Místy jsou ještě špatné, ale na rozdíl od Moravskoslezského kraje to není žádná tragédie. Není to kritický stav," informoval mluvčí.

Podle něj za smogovou situaci v kraji může také ve velké míře návrat lidí ke kotlům na tuhá paliva, v nichž vlivem nynějších mrazů topí stále častěji.

„Tím do vzduchu vypouštějí stále více polétavého prachu. Je rizikový v tom, že dráždí horní cesty dýchací. Ročně na to údajně zemře dvanáct tisíc lidí. Do toho je doprava stále hustší, čímž z výfuků jde do vzduchu další množství nečistot," komentoval meteorolog.

Co se týče teplot, mrazy mají ustoupit už za pár dní, postupné oteplení přijde od západu.

„Na Moravu dojde v prvních únorových dnech. Ovšem žádné jarní počasí nečekejte. Přes den bude kolem nuly, někde možná slabě nad nulou. V noci naměříme ještě kolem minus pěti, ale místy i minus šestnáct," přiblížil počasí pro další dny Petr Dvořák.

Vyloučená není místy ani ledovka, může totiž padat déšť se sněhem či mrznoucí déšť. Letošní tuhá zima svým charakterem připomíná zimu z období od ledna do půlky března v roce 2005. Tehdy bylo také hodně pod nulou, ovšem s tím rozdílem, že bylo hodně sněhu. Držel se v regionu celé týdny.

Kvůli mrazům mají stále plné ruce práce doktoři. Například podle dětské lékařky z Valašských Klobouků Evy Janíkové přibývá hlavně nachlazených pacientů, což jde ruku v ruce s chřipkovou epidemií.

„Chodí hodně s průduškami, hlavně alergikům se špatně dýchá. S malými miminky v kočárku by rodiče neměli do minus pěti stupňů jezdit ven. O něco starším dětem také nedoporučujeme, aby byly moc venku. Když jdou třeba sáňkovat, měly by mít pokrývku před pusu," sdělila.

Více práce kvůli mrazům mají také třeba myslivci. Musejí se častěji starat o přikrmování zvěře.

„V tuhých mrazech teď chodíme do lesů jednou týdně, jinak jednou za čtrnáct dní," konstatoval předseda myslivců z Šelešovic na Kroměřížsku Josef Palička.

SMOGOVÁ SITUACE PRO ZLÍNSKÝ KRAJ byla letos vyhlášena třikrát: od 9. 1. do 11. 1. a od 20. 1. do 23. 1. Od 24. 1. trvá do odvolání. NEJNIŽŠÍ TEPLOTA V PROSINCI byla naměřena na stanici Valašské Meziříčí 21. 12. 1927, a to 34,0 °C (období měření 1894 až 2016). Nejnižší teplota v prosinci 2016 byla 11,2 °C ve Štítné nad Vláří 31. 12. NEJNIŽŠÍ TEPLOTA V LEDNU byla naměřena ve Vsetíně 11. 1. 1940, a to 32,8 °C (období měření 1900 až 2016). Nejnižší teplota v lednu 2017 byla 25,7 °C ve Štítné nad Vláří 9. 1.