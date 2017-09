Myslivec: prasata už měla být uhynulá

Zlínská krajská policie zadržela pět pachatelů ve věku od 20 do 35 let s kriminální minulostí, kteří v době od poloviny loňského roku do jara letošního, měli vniknout do přísně střeženého prostoru v areálu vrbětických skladů a jeho okolí. V perimetru sto až dvěsta metrů skladu číslo 16. měli odcizit zbraně a výbušniny.