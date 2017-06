Na dětském dni se to hemžilo dvojčaty. Přesto se jich rodí výrazně méně

Přibývá dětí, které se narodily ze zkumavky. „Až pět procent dětí se narodí pomocí asistované reprodukce," říká ředitel Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín David Rumpík.

V současné době má klinika na svém kontě přes tři tisíce narozených dětí. Mezi prvními byla také Nela Krajclerová z Brusného, která má nyní 15 let. „Mamka mi o tom, že jsem ze zkumavky, řekla teprve nedávno,“ svěřila se Nela. „Všechno mi vysvětlila, takže v pohodě,“ zasmála se mladá slečna, která studuje Základní uměleckou školu v Bystřici pod Hostýnem. Pro její maminku bylo naštěstí umělé oplodnění snadné. „Podařilo se mi otěhotnět hned napoprvé. Možná i proto, že jsem byla psychicky v pohodě a příliš jsem si to nezabírala,“ vysvětlila Nelina maminka. Přesto, že podstoupila umělé oplodnění už před šestnácti lety, kdy tato metoda nebyla příliš známá, nechtěla nic zatajovat. „Nechtěli jsme to tajit, protože je to jen závada v organismu, za kterou se nikdo nemusí stydět a je skvělé, když je možné to nějak vyřešit,“ doplnila.



Na sobotním osmém ročníku Dětského dne dni Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín se sešly desítky dvojic, které vděčí za své děti moderní medicíně. Letos přijalo pozvání téměř osm set rodičů. Děti přivítal a celým pohádkovým dopolednem prováděl Maxipes Fík, pro děti byly k dispozici kolotoče a řada dalších radovánek. „Dříve přicházelo na naše setkání méně dětí, ale v současné době už se lidé za umělé oplodnění nestydí, nevadí jim o tom mluvit, jsou mnohem více informovaní,“ konstatoval David Rumpík s tím, že dříve nebylo možné dostat chlapa na spermiogram, ale nyní to mužům většinou vůbec nevadí. Díky spolupráci se zdravotními pojišťovnami se navíc podařilo motivovat pacientky, aby si nechávaly jen jedno embryo a ne dvě. „Nyní tak už neprodukujeme tolik dvojčat, což je dobře,“ uvedl. Vícečetné těhotenství a vícečetný porod je totiž výrazně komplikovanější. Co ale lékaře trápí, je stále vyšší věk prvorodiček.

„Průměrný věk prvorodičky u nás stoupl nad třicet let, což je smutný rekord, protože čím je žena starší, tím je těhotenství složitější. Ideálně bychom si přáli, aby prvorodičky měly dítě spíše dříve,“ vysvětlil.



Jedním ze šťastných párů, kterému se podařilo porodit zdravé děti, je také Dagmar Salvetová a Zdeněk Salvet. Jejich synové Tobiášek a Matyášek mají 17 měsíců. „Vyšel nám hned první pokus,“ radují se manželé z Uherského Brodu. Přesto, že Dagmar rodila své první děti ve svých 37 lety, strach z porodu neměla. „Určitě bych rodičům metodu asistované reprodukce doporučila,“ zmínila. „Rodila jsem sice císařským řezem, ale celé těhotenství bylo úplně bez problémů a porodila jsem v ideálním termínu,“ doplnila.

Tobiášek s Matyáškem jsou zdraví, krásně spinkají a prospívají. „Každý je ale úplně jiný, hlavně povahově jsou jiní,“ popsal Zdeněk. „Jsme moc šťastní, že je máme,“ doplnil s tím, že narození synů pro něj bylo velmi dojemné a šlo o jeho nejkrásnější okamžik.

Autor: Marcela Kaniová