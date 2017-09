Na fasádě se architekti neshodli, zatím se odloží

Oprava vzduchotechniky, části střechy a kompletní výměna skleněných výplní. To byly tři hlavní úkoly před začátkem první části stavebních úprav Domu kultury ve Vizovicích. Práce na obnově začaly 1. června a skončí posledním listopadovým dnem.

Město Vizovice za ně zaplatí bezmála 6,5 milionu korun. Podle všeho dělníci termín dodrží a předvánoční akce i novoroční plesy se tam mohou rozběhnout v plném proudu.



„Na vzduchotechniku máme již kompletně hotové rozvody, jen čekáme na dodání jednotky,“ hlásil zastupitel Vizovic Jaromír Slezák. Podle něj je nyní čeká dokončení oprav dvou třetin střechy, ale až bude nainstalována klimatizační jednotka. „Máme hotová i hliníková okna, plastová budou během měsíce,“ doplnil vizovický radní Slezák.





Na nový kabát vizovického kulturního domu existuje projekt, který původně počítal s investicí 22 milionů korun. Ale protože Vizovičtí investují opatrně, rozdělili projekt na dvě části. První část skončí 30. listopadu, duhá etapa rekonstrukce na ni navazuje a měla by vyjít kolem deseti milionů korun. „Pokud bychom nešli do zateplení a omítek,“ připomněla místostarostka Vizovic Alena Hanáková s tím, že město zkouší získat dotace.



„V této etapě chceme vybudovat bezbariérový přístup, výtah. Dále plánujeme novou šatnu, rekonstrukci záchodů i šatny herců. Také nový foyer i výstavní část a „íčko“. A měl by se dokončit sál s osvětlením, ozvučením, případně novým sezením,“ vyjmenovala Alena Hanáková.





Co ale podle ní Vizovičtí nestihnou, je už zmíněné zateplení kulturního domu a hlavně nová fasáda. Mimo jiné proto, že dva hlavní architekti se neshodli na tom, jak by nová tvář vizovického kulturního domu měla vypadat. Jeden chtěl nové cihlové pásky, ten druhý se přikláněl k bílo-šedé kombinaci. „Fasáda by se řešila případně sólo. Uvidíme, jak to dopadne,“ usmála se místostarostka Vizovic.