Na tísňové lince musí zachovat chladnou hlavu

Operační důstojník zvedne zvonící telefon. Do sluchátek mu zazní vyděšený ženský hlas: „Prosím pomozte, stala se tu dopravní nehoda, jsou tady zranění, potřebujeme pomoc!"

Podobné dramatické situace musí zvládat operační důstojník s klidem. Jen žádnou paniku. Od volajícího zjistí, kde k nehodě došlo. Mapu si zobrazí na jednom z monitorů. Pomocí dalšího pouhým dotykem na něm vysílá takzvanou datovou větu – oznámení o události i pro ostatní složky Integrovaného záchranného systému (IZS). Jako první je často na místě nejbližší hlídka policie, která zkušenému operačnímu důstojníkovi poskytuje informace z místa. Je deset hodin a deset minut, všichni záchranáři jsou na místě, začíná boj o životy zraněných. Je určen velitel zásahu, který řídí činnost dalších složek IZS na místě nehody. Ty fungují na místě hromadné srážky jako dobře seřízený stroj. Vše díky doslova jednomu tlačítku, vše díky tísňové lince 158. Ta v těchto dnech slaví své 45. výročí.



● Integrované operační středisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje je jedno z nejmladších v České republice, slavnostně bylo otevřeno teprve v prosinci 2013. Přesto prý patří k těm nejvíce vytěžovaným v České republice v poměru k počtu policistů, kteří zde slouží.



● Denně se na směně vystřídá šest až sedm policistů, při mimořádných událostech osm. Na operačním středisku, kde je zajištěna nepřetržitá služba, pracuje v současné době 42 policistů. Jen za loňský rok zde operátoři přijali celkem 53 568 telefonátů na tísňovou linku 158.



● Policisté zde na základě oznámení vysílají policisty do konkrétních míst, kde mohou být lidé v ohrožení života či zdraví. Při tom spolupracují s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) a zabezpečují součinnost mezi jednotlivými útvary policie, ministerstva vnitra, ostatními bezpečnostními sbory a ozbrojenými silami a dalšími organizacemi.

● „Denně zde přijímáme v průměru 160 telefonátů z celého Zlínského kraje,“ říká Michal Kabeš, vedoucí operačního odboru krajské zlínské policie. Z toho ale mají prý policisté výjezd průměrně jen ve 110 případech. „Někdy lidé chtějí ušetřit za bezplatné volání a přejí si přepojit. Dopouští se však přestupku,“ upozornil Michal Kabeš. V jejich operačním středisku přijmou denně i 200 oznámení. Nejvíce lidé volají v letních měsících.



● Jedno oznámení trvá minutu až minutu a půl. „Operátor musí co nejrychleji získat co nejvíc informací od volajícího, abychom mohli na místě udělat co nejvíce úkonů,“ uvedl velitel směny Petr Repatý.



● Každé oznámení se ukládá do jednotné informační a komunikační aplikace. Policisté pro ni mají poetický zkrácený název: JITKA.



● Největší počet oznámení přijali policisté při prvním výbuchu muničního skladu ve Vlachovicích-Vrběticích na Zlínsku v říjnu 2014, pak na začátku prosince 2014. „Při prvním oznámení jsme dostali informaci o požáru skladu s pyrotechnikou,“ vzpomenul Michal Kabeš. Podle něj jde o nejdelší a nejsložitější zásah v dějinách IZS (který byl oznámen na linku 158, pozn. red.).



● Mezi další nejdramatičtější volání patřili střelba v restauraci Družba v Uherském Brodě a pád vzrostlého stromu ve Zlíně, pod kterým zůstali dva nezletilí chlapci.



● Emoce operátorů? Ty přijdou, až jsou operátoři a operační důstojníci doma. I oni prochází psychologickými testy. Na operační středisko jsou vybíráni jen ti nejzkušenější. Podmínkou je i předchozí nejméně pětiletá služba u policie. Ve vypjaté situaci musí zachovat chladnou hlavu a musí být schopni reálně posoudit situaci.



● Zkušenosti se předávají. „Máme zpracovány typové plány událostí pro IZS. Proto postupy vychází ze zkušeností a znalostí policistů a typových plánů,“ vysvětlil Michal Kabeš.



● Na linku 158 volají i cizinci. Někdy se stane, že je musí přepojit na linku 112, kde jsou operátoři vybaveni znalostmi dalších světových jazyků. „Ovšem znalostmi světových jazyků jsme vybaveni i na našem krajském operačním středisku,“ chválí své lidi velitel směny Petr Repatý.



● Zažijí operátoři i úsměvné chvilky? „Ale ano, několikrát nám volal muž, že je připoután pouty k posteli. Nejdříve jsme mysleli, že někdo zneužívá linku 158. Nakonec jsme to jeli prověřit. A skutečně, pán byl pouty připoután k posteli a nemohl se z nich dostat, nakonec jsme jej z nich vysvobodili,“ usmál se Petr Repatý.