Namísto plevele plavci? Ve Vizovicích stále váhají

Před 25 lety jezdili lidé na koupaliště ve Vizovicích i ze Zlína, jak bylo vyhlášené. Jenže přestalo vyhovovat technologickým požadavkům a začal se na něm projevovat zub času. Tento stav trvá dodnes a koupaliště téměř dvacet let zeje prázdnotou a chátrá. Ve Vizovicích by si místní koupaliště přáli, ale jsou hlasy i proti.

Vizovičtí zastupitelé rozhodují o obnově místního koupaliště, které roky chátrá. Ve hře je více variant. Rozhodující budou náklady a následná údržba.



„Pojďme něco udělat, buď to zavezte, nebo udělejte i tu nejekonomičtější variantu. Máte tady dvě velké akce ročně, ty vám to zaplatí, ale hlavně je to o vás, jestli s tím začnete něco dělat,“ vybízel zastupitele Ševela.

Vizovické koupaliště by se tak mohlo dočkat například nové vany bazénu z nerezi, která by zajistila dloholetou trvanlivost. Také nově dětského bazénu, nových šaten, zázemí i dalších atrakcí. Například nové skluzavky či protiproudu nebo vyhřívání.

„Peníze tady jsou. Když může mít koupaliště Brumov-Bylnice a další obce, tak 15 až 17 milionů by tady mohli najít,“ myslí si Petr Ševela.

„Koupaliště chceme velmi intenzivně. Jediný a zásadní problém je rozhodnutí zastupitelstva, jakou formou bychom rekonstrukci financovali. Jestli z čistého rozpočtu, anebo na základě nějakého úvěru,“ vysvětlila místostarostka Vizovic Alena Hanáková s tím, že dnes se na dotace již nedá spolehnout.

„Zastupitelé ale chtějí, abychom volební období ukončili s plusem, pokud možno největším. A to jim brání v tomto rozhodnutí,“ vysvětlila váhání na vizovické radnici Alena Hanáková, která zároveň naznačila, že nejschůdnější cestou by byl úvěr.

„Nenašla bych jediného, který by řekl ne, já koupaliště nechci. I když to pak ponese další náklady na provoz. Je ale řada jiných věcí, které dotujeme, a ne koupaliště,“ zmínila místostarostka s tím, že Vizovičtí musí v současné době řešit například elektřinu ve škole, novou střechu či okna.



„Pokud bychom do úvěru nešli, tak bych zvažovala, jestli vůbec zvednout ruku pro koupaliště, když potřebujeme udělat zásadní věci. Nejdříve musíme udělat to, co je nejvíc bolavé. Je jasné, že bychom měli rozvíjet všechny oblasti života, ale nemělo by to být o rozhazování,“ míní.

Přesto, že město letos hospodaří s více než sto miliony, myslí i dopředu. Osobně by se rozhodla pro kvalitnější nákladnější variantu nového koupaliště.

„Protože nebudeme muset dávat později peníze na opravy,“ míní.



Na to, jestli se ve Vizovicích po letech dočkají nového koupaliště, si budou muset lidé ještě téměř dva měsíce počkat, přesto většina doufá, že ano.

„Bývalo perfektní a teď nám to chybí a je nám to líto, když v okolí Vizovic koupaliště jsou a u nás stále nic,“ postěžovala si Irena Karásková. Doplnila, že není pravda že by lidé ve Vizovicích nové koupaliště nechtěli.

„Máme tady velká sídliště, ti, co ho nechtějí, mají většinou bazén u domu,“ domnívá se.



„Je to takový kostlivec ve skříni bývalého zastupitelstva Vizovic. Je škoda, že tak chátrá,“ doplnil Jindřich Karásek.

O budoucnosti koupaliště měli rozhodovat ve středu vizovičtí zastupitelé. Jenže podle starostky Vizovic Silvie Dolanské pro či proti rozhodnou o nákladné investici až na dalším jednání zastupitelstva 25. října.

„Mají k tomu k dispozici materiály, které si mohou prostudovat a mít tak čas na rozhodnutí,“ vysvětlila Silvie Dolanská.



Variant, jak a především za kolik lze zrekonstruovat koupaliště ve Vizovicích, předložil na jednání ve středu vizovickým radním Petr Ševela, ředitel divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie zlínské společnosti Centroprojekt, která je již pro Vizovice vypracovala několikrát.

Ty poslední v roce 2016. Na jednání zastupitelstva zástupce projektantské společnosti předložil čtyři varianty, které by se daly realizovat, jejich cena se pohybovala v rozmezí od 14 do 26 milionů korun bez DPH.