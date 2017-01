Napajedelská cestovatelka Jana Kysilková: Na Azorech jsem se proměnila v pavouka

Napajedla - /ROZHOVOR/ Už sedmý Cestovatelský mišmaš se v sobotu uskutečnil v Napajedlích. Sál byl zcela zaplněný od první besedy. Celkem přišlo téměř 300 lidí. V úvodní přednášce mohli návštěvníci díky třiačtyřicetileté napajedelské cestovatelce Janě Kysilkové poznat blíže Azorské ostrovy.

Mišmaš v Napajedlích přilákal nejen cestovatele

Jak dlouho jste žila na Azorských ostrovech?

Strávila jsem tam jako letuška 14 měsíců. V červnu jsem se vrátila, ale pak jsem tam v říjnu jela na dovolenou, protože jsem si to tam zamilovala. Azory jsou asi nám nejbližší exotika.

Prožila jste tam mnohá dobrodružství…

Ano. Ostrov je sice velmi malý, ale chodila jsem do divočiny na túry. Je úžasné spát v nádherné přírodě pod stanem nebo pod širou oblohou. Počasí se ale rychle mění, takže je potřeba mít vždy v záloze alternativní plán. Jednou v noci byl tak silný vítr, že podrýval stan a měli jsme strach, že nás odnese. Takže jsme museli v dešti všechno složit, dávat pozor, aby něco neuletělo a přečkat noc namačkaní v autě, kde už spali dva naši kamarádi. I tak jsme ráno jednu botu našli o několik desítek metrů dál na břehu řeky…

Naučilo vás to něco?

Příroda je tam opravdu dramatická a naučí vás, že je potřeba se v ní pohybovat s respektem. Azory jsou velmi pohodové, protože tam nežijí jedovatá zvířata. Vše pokazit může jen vlastní nepřipravenost a neznalost. Pokusila jsem se naučit, jak přežít v přírodě jen s minimem. Seznámila jsem se s tím, kde si obstarat vodu a jak chytat ryby. A takovému opečenému vlastnoručně chycenému pstruhu, kterého jíte uprostřed kráteru, se nic nevyrovná.

Takové výpravy mohou být i velmi nebezpečné, ne?

Jednou jsem se ztratila. Nezbývalo mi nic jiného než se nějak prodrat místní vegetací, proměnit se v pavouka a vylézt po kolmém srázu nahoru, kde už byla normální cesta.

Jak vás Azorské ostrovy změnily?

Azory propojí člověka s přírodou. Jsou vzdálené od pevniny asi 1500 km. Naučila jsem se víc spoléhat sama na sebe, věřit si a troufnout na věci, kterých jsem se bála. Například jsem vyzkoušela canyoning. Taky jsem já, klaustrofob, prošla tunelem, který měřil víc než kilometr a byl jen o trochu vyšší než já.

Jací jsou tam lidé?

Jsou to Portugalci, ale jsou velmi rozdílní od obyvatel z kontinentálního Portugalska. Rozumět jim měli problém i mí portugalští kolegové, protože mají strašně silný místní přízvuk. Jsou velmi pohostinní a opravdu hrdí na svůj ostrov. Myslí si, že na světě není lepší místo. A to mnohdy sami nebyli ani na druhé straně ostrova. Prý v Sete Cidades (vesnička na západě uvnitř kráteru) ještě před pár lety žili lidé, kteří v životě neviděli oceán a ten je doslova za kopcem. Jsou opravdu konzervativní a je těžké se k nim přiblížit víc, protože nemají zájem poslouchat něco o tom, že existuje i jiný svět. Dívají se na vás vždy tak nějak shora. Na druhou stranu se ale vždy můžete spolehnout na to, že vám pomůžou a poradí. Foto: archv Jany Kysilkové

MARCELA KANIOVÁ