Napajedelský hřebčín se raduje z letošního prvního mláděte

Napajedla – Ještě nemá jméno, ale první přírůstek letošního roku v napajedelském hřebčíně malá klisnička je podle všech, krásná a velice čilá. Narodila se v noci na úterý o dvanáct dní dříve, než chovatelé čekali.

„Je to pro nás všechny krásný vstup do nové sezóny," uvedla Martina Benková, která je pověřená vedením hřebčína Napajedla. Podle ní má malá klisnička velké předpoklady stát se novou dostihovou hvězdou. „Narodila se třináctileté klisně La Rainba, která běhávala rovinové dostihy a překážky a je jejím již čtvrtým hříbětem. Její další dva potomci jsou již velmi úspěšní na drahách," přiblížila Martina Benková. I otec klisničky, dvanáctiletý Pouvoir Absolu, byl také úspěšný, běhal dostihy především ve Francii. Jak uvedla Martina Benková, vydělal více než 300 tisíc eur, v přepočtu přes osm milionů korun. I přes to, že klisnička přišla na svět dříve, byl její porod rychlý a bezproblémový. „Vše proběhlo v pořádku a klisnička je zdravá," usmála se vedoucí hřebčína.

Vysvětlila, že klisnička bude půl roku s matkou a pak bude vyrůstat se svými vrstevníky. „V roce půjde do prodeje, do tréninku. Ve dvou letech pak může začít běhat dostihy," nastínila další vývoj malé klisničky Martina Benková. Zároveň připomněla, že jméno pro ni mohou vybírat lidé a své návrhy zasílat na email info@napajedlastud.com.

V napajedelském hřebčíně, který má nejstarší chov anglických plnokrevníků v Česku, se ročně narodí kolem třiceti hříbat.

Za posledních pět let zde přišlo na svět 250 hříbat. Nyní se mohou pochlubit i dvěma novými plemennými hřebci.