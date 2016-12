Napajedelský zámek už je prý prodaný. Majitelka zatím mlčí

Napajedla – Zámek v Napajedlích je prodán a s ním i přilehlý zámecký park. Takové zvěsti se šíří aktuálně mezi napajedelskými obyvateli, ale i těmi z okolí. Majitelka Eva Gajdošík, která ho před lety koupila v chátrajícím stavu, jej chtěla stůj co stůj prodat do konce roku: a zřejmě tak už opravdu učinila. Deníku to oficiálně ovšem odmítla potvrdit.

Zámek Napajedla. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

„Nezlobte se, ale nebudu se vám k tomu vyjadřovat, dokud nebude záležitost se vším všudy hotová. Celou dobu, co zámek vlastním, se něco proslýchá. Nechci na to reagovat," konstatovala Eva Gajdošík s tím, že informace uvolní až po podpisu smlouvy. Podle dobře informovaného zdroje Zlínského deníku, jehož jméno má redakce k dispozici, však majitelka zámek opravdu už prodala, a to zahraničnímu investorovi. Žádný oficiální verdikt nemá k dispozici ovšem ani starostka města Irena Brabcová. „Nikdo mě zatím o ničem neinformoval," krčí rameny starostka. Pokud je zámek opravdu prodán, referendum, kolem kterého se ve městě v posledních měsících strhla řada diskuzí, se tak konat zřejmě už ani nebude. V něm obyvatelé mohli případně rozhodnout, zda má město památku odkoupit či ne. Kvůli jeho konání několik lidí podnítilo vznik petice, která čítala bezmála patnáct set podpisů. Radnice však podpisové archy iniciátorům vrátila třikrát zpátky s tím, že nesplňovala všechny podmínky. Ti se však obrátili na soud. „Chtějí, aby rozhodl, jestli petice byly v pořádku či ne. Nyní je záležitost na krajském soudu v Brně, my jsme jim k tomu poskytli své vyjádření, mimo jiné shrnutí celé kauzy," řekla starostka. „Ano, záležitost je u soudu, tahanice kvůli nesprávným náležitostem nebraly konce. Neviděli jsme vůli na městě v souvislosti s referendem. Možná náš krok vyšumí na prázdno, pokud je už zámek prodán, ale nelitujeme toho," konstatoval za iniciátory petice Josef Bouda.

Autor: Jarmila Kuncová