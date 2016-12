Narozeného Ježíška ve Fryštáku ztvárnila teprve devítiměsíční Kačenka

Fryšták – Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.

včera 19:44 SDÍLEJ:

Fotogalerie 9 fotografií V neděli 25. prosince 2016 se na náměstí ve Fryštáku konal Živý betlém. Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Tímto úryvkem z Bible zahájili za svitu svíček zapálených od Betlémského světla na první svátek vánoční odpoledne Živý betlém konaný na náměstí ve Fryštáku. „Přišla jsem se podívat, ale také nechat se povzbudit narozeným Ježíškem. Je to taková nádhera do života," konstatovala Věra Čechová z Fryštáku. Do jesliček coby právě narozeného Ježíška položili devítiměsíční holčičku Kačenku. Její rodiče Romana a Václav Krumlovi ji však z očí nespustili, ztvárnili totiž Pannu Marii a Josefa. „Nechali jsme ji pořádně vyspat a teplé oblékli. Byla zlatá. Když před pár lety v jednom Živém betlému dělala Ježíška její starší sestřička Anežka, tak ta celou dobu hrozně plakala," řekli Deníku rodiče malé Kačenky. Ta má doma také ještě staršího brášku Vašíčka. Živý betlém plný zpívajících andílků, hudebníků, ale také pastýřů svou příjemnou atmosférou mnohé dojal. „Je to pěkná tradice tady u nás ve Fryštáku. Lidé jsou spokojeni, že se něco děje. Živý betlém je na oslavu Pána Boha, je to nádherné. Tato doba je taková těžká, mám z ní až strach. Popřála bych všem, aby se v životě měli tak dobře, jako dneska. Vážili si života, této doby, kdy máme možnost svobody, vyznání. Jen je třeba věřit Pánu Bohu, máme ho pořád u sebe," netajila dojetí seniorka Anna Skaličková.

Autor: Jarmila Kuncová