Nárůst hazardu si město Zlín pohlídá

Počet míst, kde lze provozovat automaty a další hazardní hry, klesne ve Zlíně ze současných 65 adres na 46. Stanovuje to vyhláška, kterou město přijalo.

Automaty. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Situace se vyvíjí a mění. Co se naopak nemění, je náš přístup k hazardu. Není to byznys, který bychom podporovali. Kdo chce v tomto oboru podnikat, musí splnit řadu přísných nařízení,“ konstatoval náměstek primátora Ondřej Běták, který novou vyhlášku předložil ke schválení zastupitelstvu.

Vyhláška je reakcí města na narůstající počet povolení pro provozování výherních přístrojů. Radnice nyní očekává, že počet přístrojů v provozu klesne na 500 až 600. „Pokud by došlo k pokusům o navýšení počtu těchto zařízení, budeme opět reagovat,“ uvedl Ondřej Běták.

K aktuálnímu přijetí vyhlášky přispěl i nový zákon o hazardních hrách. Zásadní změnou, kterou zákon zavádí od 1. ledna 2018, je fakt, že hazard bude možné provozovat pouze v hernách a kasinech. Z běžných hospod, restaurací či barů musí být přístroje odstraněny.

Město Zlín reguluje loterijní byznys už řadu let. „Provozovny mají zakázané poutače či nápisy, nesmí informovat o jackpotech či herních benefitech,“ upřesnil Daniel Novák z odboru právního magistrátu.

Zavedení plošného zákazu hazardu radnice neplánuje, a to z důvodu, že by vedl pouze k přesunu hráčů na internet či do jiných obcí, kde se hrát smí. „Takovou zkušenost mají města, která k úplnému zákazu hazardu přikročila. Třeba České Budějovice, kde vznikla řada nelegálních heren,“ upozornil primátor Miroslav Adámek. Z podnikání v oblasti loterií má město asi 70 milionů korun příjmů. Tyto peníze z většiny rozděluje do místní kultury, sociální oblasti a sportu.