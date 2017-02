Nebezpečnost přejezdů znásobuje nezodpovědnost řidičů

Zlínsko – Železniční přejezdy ze Žlutavy do Napajedel a z Halenkovic směrem do Napajedel by měly být v dohledné době bezpečnější. Aktuálně totiž figurují na seznamu 24 priorit Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která si vloni nechala zpracovat analýzu zvýšení bezpečnosti na úrovňových přejezdech na tranzitních železničních koridorech. Zmíněné přejezdy se nacházejí na katastru Napajedel.

Fotogalerie 13 fotografií Železniční přejezd km 151 na Halenkovice v Napajedlích.Foto: VLP / Karásek Jan

ŘIDIČI ČASTO RISKUJÍ „Jestli tady zlepší bezpečnost, bude to jen ku prospěchu,“ netajil radost starosta Halenkovic Jaromír Blažek. Sám byl totiž vloni v létě svědkem nepříjemné události právě na železničním přejezdu Halenkovice. Řidič nákladního auta nerespektoval výstražný systém, který signalizoval blížící se vlak, a vjel na přejezd. „Závory už začaly padat a šofér na okamžik uvázl na trati. Nakonec prorazil závory a jel dál,“ vzpomínal starosta. Na jeho podnět přijeli na místo policisté, kteří pak půl dne místo hlídali a pomáhali řídit dopravu. Vlaky musely úsekem projíždět sníženou rychlostí. „Nejde jen o to, že vlak narazí do auta. V tom vlaku může být moje nebo vaše dítě. Když řidiči nerespektují pravidla, ohrožují hlavně jiné lidi,“ upozornil Blažek. Čtěte také: Řidič osobního vozidla se střetl ve Zlíně-Přílukách s vlakem S neukázněnými řidiči se setkává i Stanislav Kolář, starosta Žlutavy. „Na přejezdu, který je nedaleko naší obce, řidiči hazardují se životy. Jezdí na červenou, přičemž přejezd je v zatáčce. Nebojí se jet rychle a ani na signalizaci nezastavit. Přivítal větší bezpečnost,“ konstatoval. Železniční přejezdy Žlutava a Halenkovice jsou v úrovni silnice III. třídy, jsou zabezpečené světelnou signalizací a oboustrannými závorami. Projíždí jimi denně 145 vlaků, z toho 94 osobních a 50 nákladních. „Jako nejlepší varianta se jeví zrušení obou přejezdů a postavení mimoúrovňového křížení. Bohužel tato varianta nese rizika v podobě změny územně plánovací dokumentace. Nejsme schopni říct, v jakém rozsahu a kdy se tato investice bude realizovat,“ konstatoval Marek Illiaš, mluvčí SŽDC. Zabezpečenější by podle starosty Spytihněvi Víta Tomaštíka měl být také tamní železniční přejezd (P8164). Ten ale na seznamu priorit nefiguruje. „V červnu 2011 tam na přejezd vjel polský kamion v okamžiku, kdy červené světlo ještě blikalo, ale závory už šly nahoru. Šofér byl nervózní, že se auto před ním nerozjíždí. Tak ho předjel, vjel na přejezd, ale závory šly zase dolů,“ vzpomněl na událost, při které naštěstí nikdo nebyl zraněn. Čtěte také: Zlínští vědci chtějí zničit bakterie v nemocnicích Šofér vystoupil a utíkal naproti vlaku, aby ho zastavil. „To už ale nešlo. Zastávka byla totálně zničená, stejně jako dva sloupy pro troleje,“ dodal Tomašťík. Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše je přejezd dobře zabezpečený, jsou tam výstražné kříže, světla i závory. Výhled z cesty je dobrý. „Každý, kdo je normální a má řidičský průkaz, u přejezdu nevidí žádný problém,“ konstatoval.

Autor: Jarmila Kuncová