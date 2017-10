Nejvíc peněz mají manažeři, bankéři, lidé v IT. Bědují zato číšníci

Nejvíc peněz dostávají za práci ve Zlínském kraji manažeři, bankovní úředníci nebo „ajťáci“. Nabídky volných míst na tato místa se ale v evidenci hned tak nevidí.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/Švancara Petr

Naopak nejhůře placené jsou pomocné práce, třeba uklízečky, či obsluha v restauracích a další nekvalifikované činnosti.

Plat musí začínat ma minimální mzdě, přesto si lidé v těchto profesích vydělají od 11 do 15 tisíc měsíčně. Třeba u číšníků v restauracích zaměstnavatel počítá s tím, že si přivydělají na dýškách.

V nabídce nejčastějších volných pracovních míst na úřadech práci ve Zlínském kraji je aktuálně tato pětice (data ke konci srpna letošního roku): pomocní pracovníci ve výrobě (650), seřizovači a obsluha obráběcích strojů ve strojírenství (425), montážní dělníci ostatních výrobků (404), řidič nákladních automobilů (399) a svářeči (340). Trend od začátku roku zůstává stejný, potvrzuje ředitelka zlínského úřadu práce Miriam Majdyšová.

Seřizovače a obsluhu obráběcích strojů nemůže dělat každý, proto je volných míst tolik. Člověk se tuto práci ani nenaučí za krátkou dobu, zatímco třeba svářeč si může udělat za krátkou dobu kurz.

Na druhou stranu pro to ale také potřebuje „technické vnímání“. Například řidiči nákladních aut, pokud jsou zdravotně způsobilí, si mohou udělat „pouze“ řidičský průkaz.

Řidiči, co jezdí po republice, mají platy někde mezi dvaceti až pětadvaceti tisíci korun. Ovšem ti, co jezdí dálkově do zahraničí, mají oficiální plat kolem 14 až 15 tisíc korun. Více dostávají podle tabulek jako takzvané stravné.

„Když jedou do Německa, činí v přepočtu zhruba dvacet tisíc korun. Řidiči se proto snaží na sobě šetřit, aby jim zůstalo více peněz. Plat tak teoreticky, ne oficiálně, činí hodně. Ovšem, když se kamioňákovi stane úraz či onemocní, nemocenská se mu počítá z těch čtrnáct tisíc korun,“ upozornil řidič kamionu Miroslav Zapletal z Otrokovic.

U zmíněných technických profesí je nutné říct, že i když někdy stačí méně, aby lidé práci získali, důležitou překážkou může být jejich několikasměnný provoz.

Proto nejsou obsazena. Řada lidí se nedostane do práce na druhou či třetí směnu. Anebo je nabídka práce daleko od jejich bydliště.

Jaký obor tedy zvolit, pokud je vám patnáct a vybíráte učiliště nebo střední školu?

„Osobně bych neměnila. Šla jsem studovat gymnázium a zase bych na něj šla. Svého rozhodnutí dodnes nelituji,“ přidává osobní zkušenost ředitelka úřadu práce Miriam Majdyšová.

Průměrná mzda ve Zlínském kraji za posledních 15 let: jak se měnila?

Rok 2000 11 929 Kč

Rok 2001 12 993 Kč

Rok 2002 13 969 Kč

Rok 2003 14 618 Kč

Rok 2004 15 317 Kč

Rok 2005 16 112 Kč

Rok 2006 17 175 Kč

Rok 2007 18 454 Kč

Rok 2008 19 687 Kč

Rok 2009 18 703 Kč

Rok 2010 20 655 Kč

Rok 2011 21 174 Kč

Rok 2012 21 762 Kč

Rok 2013 21 563 Kč

Rok 2014 22 457 Kč

Rok 2015 23 122 Kč

Rok 2016 24 172 Kč

Rok 2017 26 070 Kč



* Informace jsou vždy za II. kvartál daného roku. V roce 2011 pobírali pracovníci ve Zlínském kraji 65,5 procent pražského platu. Letos je to už skoro 70 procent. Za posledních šest let se přiblížily zlínské platy pražským cca o 5 %.