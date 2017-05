Nemocnice se sloučí do jednoho koncernu, který povede jeden šéf

Namísto samostatných subjektů spolupracující koncern. Tak by měly nově působit nemocnice ve Zlínském kraji. „Krajská rada dokončila plánovaný záměr a propojila nemocnice do koncernu se společným vedením," potvrdil hejtman Jiří Čunek. Od tohoto kroku si slibuje zejména lepší péči o pacienty.

Od května tak došlo k odvolání jednotlivých členů představenstva všech nemocnic ve Zlínském kraji, vyjma stávajících ředitelů. Kroměřížskou nemocnici tak dále povede Lenka Mergentalová, Uherskohradišťskou Petr Sládek a Vsetínskou Věra Prousková. Předsedou představenstva a současně ředitelem Krajské nemocnice T. Bati byl zvolen úspěšný manažer Radomír Maráček. Další členkou představenstva je Štěpánková, která zároveň pracuje jako šéfka personálního odboru KNTB. Ve Zlíně bude také působit ekonomicko-provozní náměstek Vlastimil Vajdák.

„Propojení nemocnic je jednoduché,“ domnívá se Jiří Čunek. „Je zde jen jeden předseda představenstva, který odpovídá za vedení všech nemocnic, tedy je to pro něj velká odpovědnost,“ zdůraznil. Zejména pro zlínskou krajskou nemocnici by to mělo mít výrazně pozitivní dopad. Právě na hospodaření a komplexní fungování KNTB se chce zaměřit i Radomír Maráček, který má do konce října zpracovat plán zdravotnictví zlínského kraje. Z tohoto zdravotnického generelu by mělo vyplynout, jak se budou nemocnice dále rozvíjet, na co se budou specializovat. „Základní obory zůstanou ve všech našich nemocnicích, stejně jako doposud, ale odborné zákroky se budou dělat pouze v některých, tedy budou pacienti sice muset na některé úkony dojíždět, ale budou mít jistotu kvalitní péče,“ vysvětlil hejtman.

Velmi výhodné bude společné řízení nemocnic i z ekonomických důvodů. „Již nyní začínáme nakupovat léky a materiály současně pro všechny nemocnice, což je samozřejmě efektivnější,“ uvedl Radomír Maráček. Jmenování společného představenstva podle něj umožnuje prohlásit nemocnice za koncern. „I z hlediska právního budou nahlíženy jako celek,“ doplnil.

Velmi špatné vedení krajské nemocnice nedokázalo dobře hospodařit, což dokládá třeba nevýhodné nakupování do jídelny. „Za poslední měsíc se podařilo razantně změnit hospodaření jídelny, kdy došlo k výraznému slevnění nákladů za nákup potravin, přesto se začalo vařit tak, že přibylo tři sta nových strávníků,“ vylíčil Jiří Čunek. „Nechápeme, proč se ve Zlíně nakupovalo maso do kuchyně za mnohem více peněz, než třeba v Kroměříži,“ podivil se. V KNTB je každý den zhruba 900 pacientů a téměř dva tisíce zaměstnanců. „Pokud jsme jen ve stravovacím provozu dokázali ušetřit statisíce, pak věřím, že v dalších odvětvích to bude ještě více,“ doplnil s tím, že úspory očekává v desítkách milionů korun.

Bývalý šéf Fakultní nemocnice Olomouc a úspěšný ředitel lázní Karlova Studánka Radomír Maráček má před sebou seznamování se s primáři a s chodem všech nemocnic v kraji. Mnozí to vítají s nadějí. „Bylo nutné odvolat vedení Krajské nemocnice T. Bati, neboť nebylo schopno zajistit další rozvoj nemocnice,“ domnívá se lékař Lubomír Nečas, podle něj řízení této nemocnice nebylo na dostatečné úrovni. „Věřím, že nové vedení se brzy seznámí s celým provozem a nastartuje nové mechanismy řízení,“ předpokládá Lubomír Nečas. „Nechápeme, proč se vedení nemocnice nevyměnilo už dávno,“ diví se snad všichni zdravotníci.

Nového šéfa KNTB překvapilo, jak moc negativně se o zlínské nemocnici mluví. „Dokonce jsem negativní kritiku nemocnice slyšel až v Čechách, kde se divili, proč odcházím do tak špatné nemocnice,“ prozradil.

Věří, že se brzy podaří pověst nemocnice zlepšit. Soustředit se bude i na správné vykazování péče pro pojišťovny, protože právě zde má krajská nemocnice velké nedostatky. Další kroky vyplynou i z forenzního auditu, který by měl být hotový do týdne.

Pacienti i zaměstnanci by změnu mohli pocítit již za pár týdnů.

Radomír Maráček, 47 let, nedávný ředitel lázní Karlova Studánka, bývalý ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, působí jako lékař horské služby,