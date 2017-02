Není lidovce, který by mě neznal, říká hejtman, senátor a starosta Jiří Čunek

Zlínský kraj – Dvojkoalice lidovců a Starostů a nezávislých by mohla dobře fungovat, říká hejtman Zlínského kraje, senátor a starosta Vsetína v jedné osobě Jiří Čunek (KDU-ČSL). Společnou kandidátku pro podzimní parlamentní volby už odsouhlasili zástupci KDU-ČSL na nedávné celostátní konferenci v Brně. O svou zavedenou značku přijít nechtějí, právě proto dvojkoalice.

Jiří Čunek (KDU-ČSL)Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Spolupráce se starosty je už na krajské i komunální úrovni dlouhodobá. Domníváme se, že bychom mohli dobře fungovat i na celostátní úrovni,“ řekl v pondělí Deníku Čunek.

Zda by on sám rád figuroval na kandidátce z volitelného místa, zatím nepotvrdil ani nevyvrátil.

„Tímto směrem nemusím uvažovat. Jsem senátor a hejtman, tyto otázky budu řešit až někdy v květnu či červnu. Kandidátky musí být hotové a sestavené 66 dnů před volbami. Času je ještě dost,“ konstatoval Čunek.

Podobně se vyjádřil k případné funkci předsedy dvojkoalice.

„I na toto je čas. A myslím to vážně. Kdo chce získat nějakou funkci, musí říct, kdo je a uvést, co zamýšlí, dostatečně předem. Obávám se však, že není lidovce, který by mě neznal a nevěděl, jak pracuji,“ nechal se slyšet hejtman Čunek.

Rozhodnout o kandidatuře se tak prý může klidně až při sjezdu ve volební den.

Lidovci se teď podle Jiřího Čunka chystají řešit právní otázky, rozdělení počtu lidí na kandidátkách nebo třeba rozdělení peněz na volební kampaň včetně sjednocení volebního programu.

Jako dlouhodobý člen téměř sto let staré strany je přesvědčený, že pokud se jim nepodaří udělat opravdu dobrou a jasnou dohodu, pak nebude mít smysl.

Podle Petra Gazdíka, současného šéfa STANu, se dohoda mezi Starosty a lidovci přímo nabízí. Politici obou seskupení spolupracují už několik let jak na senátní úrovni, tak v obcích.

„Rozhodně se shodujeme v pohledu na řízení menších obcí, máme podobné názory na rodinu či venkov a zastáváme konzervativní hodnoty stejně jako lidovci. Naše koalice a spolupráce politiků tak už dávno vznikají přirozeně a já osobně si velice vážím odvahy lidovců oslovit naši stranu a nabídnout jí spolupráci do voleb do Poslanecké sněmovny,“ řekl Petr Gazdík Deníku s tím, že on sám by chuť jít do takového spojení měl.

STAN podle něj už dlouho uvažují, se kterou stranou se do voleb do Poslanecké sněmovny spojit tak, aby přesáhli desetiprocentní hranici.

„Už jen pouhým kalkulem lze zjistit, že kandidovat a získat kolem šesti procent odděleně by přineslo každé straně zhruba o pět mandátů v Poslanecké sněmovně méně, než pokud bychom se spojili a dohromady obdrželi dvanáct procent. Právě tato křesla navíc mohou v budoucnu rozhodovat o tom, zda Česká republika bude nejzápadnější částí východní Evropy, nebo nejvýchodnější částí západní Evropy,“ dodal Petr Gazdík a upřesnil, že o personálních otázkách zatím podrobnou diskusi nevedl.

„Jednoduše jako lídr půjde do voleb ten nejlepší,“ konstatoval Petr Gazdík.

Zlínský primátor Miroslav Adámek, který kandidoval už druhé volební období za STAN, se k uzavření dohody s lidovci v pondělí vyjádřit nechtěl. Je sice členem zmíněného politického hnutí, ale nestraník.

„V parlamentních volbách kandidovat nebudu, toto je záležitost celostátní politiky,“ konstatoval primátor.

Podle Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), poslankyně Evropského parlamentu, by mohl odvážný návrh koalice výrazně posílit lidovce na celostátní úrovni.

„Je to ambice, která má mobilizovat naše členy a příznivce, abychom spojili síly s novými kandidáty, kteří nám jsou nejbližší. Domnívám se, že tato spolupráce by mohla být dlouhodobější, KDU-ČSL se potřebuje otevřít širšímu spektru voličů,“ řekla poslankyně Evropského parlamentu z Kroměříže.

Sama novou koalici podporuje. „Neodradí to naše voliče, mohou nám přece dát preferenční hlasy,“ dodala.

Například Milena Kovaříková, zastupitelka Zlínského kraje za ČSSD, vnímá dohodu mezi KDU-ČSL a STAN tak, že pokud se lidovci necítí silní, raději se s někým spojí.

„Budou tak mít větší naději. Takže proč ne,“ konstatovala.