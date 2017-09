Nepotřebné kolo můžete věnovat africkým dětem

Vlastníte jízdní kolo, které nepoužíváte? Jedna z možností, jak s kolem naložit, je darovat ho lidem v Africe. Kola můžete i letos odevzdat v Otrokovicích. Sbírka Kola pro Afriku se uskuteční na parkovišti u hlavního vstupu do polikliniky na tř. Osvobození ve čtvrtek 21. září od 15 do 18 hodin, před hotelem Baťov – Společenský dům, v pátek 22. září pak od 14 do 18 před Otrokovickou Besedou. Jedná se o další doprovodnou akci Evropského týdne mobility.

Podpořit gambijské děti na jejich cestě za vzděláním je hlavním posláním organizace Kola pro Afriku. Společnost se zabývá také výběrem partnerských škol, které kola rozdělují dětem, zakládá školní opravny kol, školí tamní mechaniky, vytváří nová pracovní místa v jejich regionu a do projektu zapojují i místní obyvatele. Ať už je jízdní kolo v jakémkoliv stavu, přinese užitek. Nepojízdná kola se využívají na náhradní díly. „V minulém roce darovali Otrokovičtí za jeden den 85 jízdních kol. Vzhledem k tomu, že byla sbírka úspěšná a lidé se dotazovali na to, zda bude sbírka pokračovat, rozhodli jsme se letos opět uspořádat tuto akci a rozšířit ji do dvou částí města a rozložit ji do dvou dní,“ uvedla Renáta Krystyníková, vedoucí odboru dopravně-správního, která se podílí na organizaci Evropského týdne mobility v Otrokovicích. (hed)

