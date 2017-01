Nezapomenutelný rok 2016 v kraji. Připomeňte si nejzásadnější události

Zlínský kraj - Někdy jen těžko uvěřitelné, jindy úsměvné, někdy kuriózní. Události uplynulého roku ve Zlínském kraji nejde shrnout do několika vět. Jsou však takové, které se nám navždy vryjí do paměti. Typickým příkladem z právě končícího roku je třeba nehoda trolejbusu z konce letních prázdnin. Fotografie vozu, který ve vzduchu držel trakční sloup, obletěla celý svět. Pozornost táhla i přeprava letounu napříč republikou z Prahy až do Kunovic. Tu-154M se v běžném provozu na silnici přece jen nevidí každý den.

dnes 12:00 SDÍLEJ:

Havárie trolejbusu v Otrokovicích.Foto: DENÍK/Jan Karásek



KLOUBÁK VE VZDUCHU. Celkem třináct lidí se zranilo 30. srpna při kuriózní nehodě kloubového trolejbusu Dopravní společnosti Zlín Otrokovice, který z dosud nezjištěných příčin sjel ze silnice a před Otrokovicemi najel na sloup trakčního vedení. Po něm se následně vysunul do výšky. O nehodě tehdy informovala i řada světových médií. Policie případ stále šetří. Foto: Deník/Jan Karásek MINIPÁLENICE. Do České knihy rekordů byla letos zapsána minipálenice z Nedakonic. Mobilní pálenice vzor 1922 je v knize rekordů jako unikát, který objel zeměkouli. Na cestu si ji totiž vzali Ladislav Bezděk a Kateřina Dvořáková a projeli s ní pět světadílů, navštívili 50 států a ujeli celkem 127 843 km. Foto: archiv NAGANSKÝ EXPRES. Velký přelet tak nazvali organizátoři přepravu letadla Tu-154. Speciál, který před lety přivezl vítězné hokejisty z Nagana, vyrazil v pátek 23. 9. z pražských Kbel a po 48 hodinách cesty dorazil za velkého zájmu přihlížejících do Kunovic. Letadlo urazilo cestu dlouhou 383 km. Foto: Deník/archiv Jaký byl uplynulý rok v našem regionu? DOPRAVA Stav krajských silnic se podle pracovníků Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) v letošním roce zlepšil. Vyplynulo to také z výsledků posledního hodnocení stavu komunikací nezávislou firmou. Podle ředitele ŘSZK Bronislava Malého se příznivě projevil větší objem peněz, který bylo možné díky dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kraje i EU do oprav povrchů vozovek v letech 2015 a 2016 investovat. Rekonstrukce se dočkala například frekventovaná křižovatka v Rožnově, opravený je průtah v Břestku, silnice u Loukova, v Holešově je nová okružní křižovatka. Největší investicí pak byla první etapa opravy zlínského nadjezdu, která bude pokračovat ještě v roce 2017. (mib) POČASÍ Počasí se od počátku roku 2016 vyvíjelo podobně jako v předchozích letech, první měsíce byly jako celek opět teplotně nadprůměrné a srážkově podprůměrné. Léto bylo opět stejně jako v předcházejících letech teplotně nadprůměrné. Zase padlo několik teplotních rekordů, ale naštěstí obyvatele Zlínského kraje netrápilo tak velké a dlouhotrvající horko a sucho jako v roce předcházejícím. Nástup zimy pro změnu neudělal vůbec žádnou radost milovníkům zimních sportů. Sněhu bylo opravdu jen poskrovnu. (mib) ŠKOLSTVÍ Problémem zůstává nedostatek studentů v řemeslných oborech. Tato skutečnost ovšem trápí celou republiku, Zlínský kraj není výjimkou. Zoufalí jsou nejen ředitelé škol, ale také firmy. Vedení kraje počty středoškoláků omezovat nehodlá. Mnozí maturanti přitom končí na úřadech práce. Nabídka volných míst na středních školách je však stále vyšší než počet těchto žáků. Zlínský kraj v letošním roce navýšil příspěvek na podporu řemesel pro školy zřizované krajem o 1,5 milionu korun na celkové více než čtyři miliony. Peníze slouží k vyplácení stipendií žákům, na nichž je princip podpory řemesel v odborném školství založený. (mib) SPORT Událostí roku byla podzimní jízda zlínských fotbalistů: tým Fastavu pod vedením Bohumila Páníka dlouho vedl první ligu, nakonec si udržel skvělé čtvrté místo a na jaře slibuje útočit na evropské poháry. Rival ze Slovácka v létě střídal trenéra a končil rok na osmé příčce, na jaře se loučil s oblíbeným útočníkem Liborem Doškem. Hokejisté Zlína fanoušky nepotěšili: slabé výkony je odsunuly mimo příčky zajišťující postup do play-off, na což doplatil odvoláním trenér Rostislav Vlach. Trojí zastoupení měl region na olympiádě v brazilském Riu: vzpěrač z Karolinky Jiří Orság vybojoval 8. místo a rodačka ze Zlína střelkyně Adéla Bruns dokonce sedmou příčku, stolní tenistka Hana Matelová se pak s hrami loučila už v prvním kole. (lpa) ZEMĚDĚLSTVÍ Zemědělské společností řešily na jaře nařízení na oddělování více než třicetihektarových ploch dvanáct metrů širokými pásy s jinou plodinou: podle novely zákona o myslivosti by jedině pak zemědělci mohli žádat po mysliveckých sdruženích náhradu škod způsobených zvěří. Firma Agro Okluky ukončila pěstování česneku, tradiční plodiny v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku: vyhlášené jméno tamní suroviny se tak od letoška snaží zachránit malopěstitelé. Vítězem IX. ročníku soutěže Top víno Slovácka se stalo moravské zemské víno Rulandské bílé 2015 z polešovické firmy Drobilovo víno: vybrala ho dvacetičlenná degustační komise. V rámci krajských dožínek se také v srpnu v Kroměříži konalo vyhlášení soutěže Regionální potravina Zlínského kraje: osmi výrobkům tam předal ocenění ministr zemědělství Marian Jurečka. (lpa) SOCIÁLNÍ SÍTĚ I v životě obyvatel Zlínského kraje hrají čím dál větší roli, sociální sítě navíc loni několikrát přímo ovlivnily i dění v regionu. Na podzim například lidé sdíleli děsivá videa s klauny, která se původně rozšířila ve Spojených státech a Německu. Podivná zábava dokonce inspirovala skupinu mladých lidí v Hulíně k tomu, aby podobný výtvor natočili na tamním nádraží a rozšířili na internetu: případ musela nakonec vyšetřovat policie. Na facebookovém profilu Deníku zase lidé mohli hlasovat třeba o nejhezčí vánoční strom či vybírat koledy pro tradiční prosincové zpívání na náměstích, přibývá také lokálních skupin řešících problémy konkrétních měst či obcí. (lpa) SLIVOVICE Letošní sezona pálení nebyla zdaleka tak radostná, jak by si milovníci slivovice a dalších pálenek přáli. Podepsala se na tom především slabší úroda ovoce. Oproti předešlým lepším letům byla podle odhadů pěstitelů a páleničářů jen poloviční. Na vině bylo především počasí. Sezonu zachraňovaly zejména švestky, kterých se snad jako jediných urodil dostatek. Švestkové kvasy tak v pálenicích dominovaly. Závěr roku navíc poznamenalo neštěstí, když při výbuchu domácí pálenice v Halenkově zemřeli dva muži. (mib) KULTURA V únoru získal herec Městského divadla Zlín Tomáš David užší nominaci na Cenu Thálie za ztvárnění role Jánošíka v inscenaci Malované na skle. Částku 100 tisíc korun vydělal na konci srpna první ročník dobročinného festivalu Týden kultury na Valašsku, který se konal ve Velkých Karlovicích. V listopadu se mohli v Napajedlích radovat místní ze znovuotevření kina Napajedla, které prošlo čtyřletou rekonstrukcí. V listopadu oslavil své šedesáté výročí slovácký soubor písní a tanců Dolina ze Starého Města. (zav) KURIOZITY Neznámý pachatel posprejoval v srpnu ve Starém Hrozenkově celého koně a navíc mu zkrátil oháňku. Jednapadesátiletý majitel měl sedmiletého hřebce ustájeného ve stáji vedle rodinného domu. „Pachatel se dostal přes volně přístupnou zahradu ke stáji, u které poškodil zámek. Koně posprejoval bílou barvou a aby toho nebylo málo, tak mu odstranil velkou část oháňky," uvedla mluvčí uherskohradišťské policie Milena Šabatová. Do dvou konvojů byla rozdělena největší přeprava letecké techniky v historii České republiky s názvem Velký přelet. Z hlavního města republiky na Slovácko se 22. září vydaly tahače s částmi někdejšího vládního leteckého speciálu Tupolev Tu-154M, jenž 23. února 1998 dopravil do Prahy zlatý hokejový tým z olympiády v Naganu. Na Slovácko dorazily v neděli 25. září. Návštěvníci Leteckého muzea v Kunovicích si jej vcelku budou moct prohlédnout nejdříve v roce 2018. (bm) ZDRAVOTNICTVÍ V lednu znovu získala Krajská nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně traumatologické centrum. Zdravotnická odborná pracoviště krajské nemocnice v roce 2016 také dostala přístroje za desítky milionů korun. Například druhou magnetickou rezonancí za 27 milionů korun vybavila KNTB své komplexní onkologické centrum. Perinatologie zase získala za 10 milionů korun 13 přístrojů pro novorozenecké, dětské, oční a ORL oddělení. Dva zhoubné tumory o váze větší než 27, resp. 12 kilogramů pak v létě v KNTB úspěšně vyoperovali pacientům chirurgové. V říjnu zasahovali v KNTB kriminalisté pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to možného porušení povinnosti při správě cizího majetku a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Vyšetřování zatím není ukončeno ani v závěru roku 2016. (zav) CÍRKVE Ve Zlínském kraji žádala církev v rámci restitucí o několik objektů a několik hektarů půdy. Největší pozornost na sebe strhl zámek v Kroměříži. Arcibiskupství olomoucké převezme zámek a Podzámeckou zahradu od Národního památkového ústavu (NPÚ) na začátku příštího roku. Stát rozhodl o vydání zámku a Podzámecké zahrady už před více než rokem. Restituční žaloby stáhli dominikáni v Uherském Brodě. Na základě žádosti jim brodští zastupitelé na zasedání zastupitelstva darovali zahradu výměnou za to, že Česká dominikánská provincie stáhne žaloby o církevní restituce na třináct pozemků, které městu brání v klíčových investicích. Letos poprvé si také nejen věřící mohli užít cyrilometodějských slavností na Velehradě v kompletně obnoveném a dokončeném areálu. (bm) TURISTICKÝ RUCH Úspěšný rok zažila zlínská zoo: už na konci října překonala svůj návštěvnický rekord z roku 2015, zavítalo tam přes 650 000 lidí. Dařilo se i památkám, v kraji je navštívilo víc lidí než loni. Jen na hrad Buchlov a zámky v Buchlovicích, Vizovicích a Kroměříži si našlo cestu přes 400 tisíc lidí. (lpa) PODNIKÁNÍ Jedním ze zásadních předvolebních témat byla holešovská zóna. Mluvilo se o ní také na Snídani s Deníkem, která se konala v prosinci. Nový hejtman Jiří Čunek připomněl, že i po letech je obsazená jen minimálně. Dodal, že je možné v budoucnu tady vytvořit tisícovky pracovních příležitostí, ale to je otázka až deseti let. Téma uzavřel tím, že podle něj měla být holešovská průmyslová zóna o 7 kilometrů dál kvůli problémům se spodní vodou. Slovácko se potýkalo s problémy s ruským trhem. V Aircraft Industries začaly problémy už na konci roku 2015, letos se ale události nepohnuly moc k lepšímu. Společnost si navíc letos prošla návrhem na insolvenci, propustila 200 zaměstnanců a další stovka je doma na 60 procentech. Podobný osud mohly mít i Moravské sklárny. Ty však získaly zakázku na čtyřicet tisíc nápojových karaf pro americkou leteckou společnost Delta Air Lines, minimálně jednou tolik jich budou vyrábět i v roce 2017. (bm) POLITIKA Nejvýznamnější politickou krajskou událostí se staly v roce 2016 podzimní krajské volby a s tím související velká rošáda ve vedení Zlínského kraje. S velkou převahou usedl nově do křesla hejtmana Zlínského kraje Jiří Čunek z KDU-ČSL. V opozici zůstala dosavadní vládnoucí koalice. Již v létě před krajskými volbami oznámil Stanislav Mišák, že na post hejtmana kandidovat nebude. Těsně před volbami přijel na oficiální návštěvu Zlínského kraje prezident republiky Miloš Zeman. Za zmínku stojí i květnový vznik petiční iniciativy s názvem „Kroměřížská výzva". Ta měla za cíl najít vhodného kandidáta pro následující prezidentskou volbu. (zav) VÍNO Letošní úrodu vinné révy poznamenaly mrazy. V některých oblastech Zlínského kraje pomrzly na konci února až dvě třetiny úrody. „Některé odrůdy dokonce vůbec nebudou a nové přibudou až v sezoně příštího roku," dodal vedoucí sklepního hospodářství Arcibiskupských zámeckých sklepů v Kroměříži Milan Paleta. Na Slovácku byly oblasti, kde mráz úrodu spálil a kde naopak nenadělal tolik škody. Vinaři také letos mohli žádat o rozšíření vinic. Nejvíce této možnosti využili slováčtí vinaři. Bylo jich sedmadvacet. Nejpopulárnějšími vysazenými odrůdami se staly Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Pálava, Chardonnay a Rulandské šedé. Ve Zlechově letos vznikla také jedna speciální edice. Obsahuje 1996 lahví, každá ve speciálním balení s vlastnoručním podpisem jedné z významných fotbalových osobností, jako je například Pavel Nedvěd, Antonín Panenka nebo třeba Pavel Kuka. To je víno z exkluzivní edice Chardonnay 2015, kterou pro zvláštní příležitost vytvořil vinař Břetislav Jakubík ze Zlechova ve spolupráci se sdružením Czech team 96. (bm) KRIMI Nejotřesnější kriminální čin v roce 2016 se stal 4. října v obci Kašava na Zlínsku. Zde 31letý otec ubodal čtyřletého syna. Celkem letos došlo v kraji k 5 vraždám. Policisté také museli zasahovat ve 241 případech úmyslného ublížení na zdraví a řešit přes 50 loupeží. Mezi největší dopravní nehody v roce 2016 patřila nehoda trolejbusu DSZO z 31. srpna v Otrokovicích, při které bylo zraněno 13 lidí. Zdravotní záchranáři řadí k náročným zásahům ten z 6. září při evakuaci 95 osob z II. segmentu na Jižních Svazích při požáru v chodbě budovy. Zraněno bylo 13 lidí. Hasiče také zaměstnaly požáry seníku v Tlumačově 10. září a požár haly Metalšrotu 15. prosince. (zav) ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU

Autor: Redakce