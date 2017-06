Nové letiště začalo fungovat u Luhačovic

Asi desítka letadel Aeroklubu Luhačovice získala nový hangár u kompletně renovovaného letiště u Luhačovic. Nadšenci si z vlastních zdrojů postavili také moderní zázemí. Po dlouhé době tak mají fandové letectví ze Zlínska skvělé podmínky pro rozvíjení svého koníčka.

„Jsme rádi, že se nám podařilo zajistit nové prostory, věříme, že sem budou rádi chodit nejen členové aeroklubu, ale i další zájemci o létání a příznivci letectví," uvedl předseda Aeroklubu Luhačovice Miroslav Štrauf s tím, že klub je otevřený pro všechny aktivní lidi, kteří mají chuť udělat něco pro sebe a pro kamarády.

Nově vybudovaná délka letecké dráhy mezi Biskupicemi a Luhačovicemi je 900 metrů. Na kopci je umístěna moderní budova a hangár pro letadla. „V hangáru, který měří 900 m2, jsou umístěna zejména naše letadla, ale také soukromá letadla našich členů," vysvětlil Miroslav Štrauf. Mezi letadly je také unikátní dvoumístný vysokovýkonný větroň s přídavným motorem. „Když je potřeba, tak se motor vyklopí a větroň může letět jako motorové letadlo, je to tedy špičkový sportovní stroj za přibližně 5 milionů korun," popsal spokojeně dlouholetý pilot.

V hangáru se skrývají také další větroně, čtyřmístná Cesna nebo letadlo na vlekání. Přilehlá budova poskytuje zázemí, včetně krásného klubového baru a moderního interiéru.

Nad budovou ční prosklená věž, která umožňuje sledovat provoz na všech stranách letiště.

Aktuálně funguje nové letiště ve zkušebním provozu. V listopadu letošního roku pak proběhne závěrečná kolaudace.

Slavnostní zahájení provozu je ale naplánováno už na 24. června. „Nejprve provoz slavnostně zahájíme za účasti starostů přilehlých obcí a následně bude také den otevřených dveří pro letce z jiných aeroklubů," plánuje vedení aeroklubu, který má nyní 45 členů.

„Mezi našimi členy jsou také úspěšní piloti, kteří bodují na mezinárodních soutěžích, jako třeba Petra Pískatá, která se na nedávném Mistrovství světa v bezmotorovém létání umístila na desátém místě, což je skvělý úspěch," pochválil svou kolegyni Miroslav Štrauf. Dalším známým členem Aeroklubu Luhačovcie je vojenský pilot Ivo Kardoš. „Pilotuje v České armádě stíhací letoun Gripen a je členem elitního display teamu letectva Armády České republiky," vyzdvihl Štrauf.

V klubu začínalo několik dnes profesionálních pilotů dopravních letadel. Stále se ale rádi vracejí usednout za knipl lehkého sportovního stroje.

Cesta k současným úspěchům a novému letišti však nebyla jednoduchá. Ve Zlíně vznikl Aeroklub v roce 1934. Nejprve se létalo na svahu u Studijního ústavu (chemická průmyslovka), pak na Mladcové. Ve stejném roce byla založena Zlínská letecká společnost, a.s. v Otrokovicích. Jejím hlavním akcionářem se stala zlínská firma Baťa. Aeroklub ze Zlína se se svými aktivitami přemístil na nově budované letiště v Otrokovicích.

V roce 1972 se piloti přemístili do Holešova. V roce 2009 letiště v Holešově potkala likvidace. Letiště muselo ustoupit projektu výstavby průmyslové zóny. Aeroklub čekalo další stěhování, destabilizace a období nejistoty. „Neměli jsme hangáry pro svá letadla ani zázemí," popsali členové klubu složité období, během kterého jim pomohla zejména solidarita a přátelství členů okolních klubů v Kroměříži, Hranicích a ve Vyškově. Na několik let se pak zlínský aeroklub přemístil do Kyjova. Ztráta původního letiště a nejistá vyhlídka do budoucnosti vedla ke změně názvu klubu z Aeroklubu Holešov na Technické sporty Východní Morava. Nyní se členové klubu rozhodli spojit stěhování do vlastních prostor i s novým názvem a přejmenovali se na Aeroklub Luhačovice. Kromě létání se věnují také modelářství a dalším činnostem.

Členové aeroklubu jsou přitom stále velmi aktivní a svépomocí si vylepšují nové prostory.

V blízké budoucnosti vedle leteckého sportoviště postupně vznikne zázemí pro další sporty a zábavu. V plánu je dětské hřiště, lezecká stěna, cyklotrialová a cyklokrosová dráha, kynologické cvičiště a další. Vše záleží na aktivním přístupu lidí a spolupracujících spolků. Potenciál lokality v oblasti volnočasových aktivit je obrovský.

MARCELA KANIOVÁ