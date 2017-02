Nové přechody pro chodce v centru Zlína jsou v plánu. Kde budou?

Zlín - Krajské město se zaměří na chodce. Chystá se budovat nové přechody. Jeden z nich má být před poliklinikou a bývalým areálem Svitu. „Je to místo, kde stále přebíhají lidé, logicky tam ten přechod chybí," uvedl vedoucí odboru koncepce a realizace dopravních staveb zlínské radnice Karel Říha. Postavit by se mohl přechod příští rok.

V plánu jsou i nové zastávky MHD a velká úprava křižovatky na ulici Březnická.

„Následně připravíme také přechody pro chodce mezi zámkem a narovnanou ulicí Vavrečkova, která bude součástí chystaného dopravního terminálu," naznačil plány města.

Nový přechod by se měl objevit také v Dlouhé ulici, kde už dříve byl.

„Hrozně mi vadí, že přechod na Dlouhé zrušili," zlobí se Dominika Očková, která v centru Zlína pracuje.

„Neustále běhám podchodem tam a zpátky a musím dlouhou oklikou obcházet několik ulic, což mi přijde hrozné. Vždyť je to centrum města, mělo by to být pro lidi, ne pro auta," dodává rozhořčeně.

Snahu města vítá.

„Je fajn, že se přechod vrátí. Určitě by mělo být ve městě více přechodů, jsou místa, kde je to vážně nebezpečné," popisuje svou zkušenost.

Čtěte také: Nebezpečnost přejezdů znásobuje nezodpovědnost řidičů

Nedostatek přechodů je častým tématem i veřejných setkání. Mnohé má podle města vyřešit generel dopravy.

Populace stárne a i méně pohybliví lidé by se měli cítit v centru Zlína bezpečně taková je myšlenka radnice.

„Máme v centru i šest pruhů, ale takto nelze dál pokračovat. Rozšiřovat komunikace o další pruhy není udržitelné," domnívá se Karel Říha z radnice. Snahy o lepší komunikace pro pěší a cyklisty podle něj možná ocení obyvatelé až s odstupem.

Nová trasa MHD do Malenovic

Rychlejší efekt má rozvoj veřejné hromadné dopravy, kterou město podporuje. Nová trasa MHD by v budoucnu mohla vést do Malenovic (ulice Tyršova), také do bývalého areálu Svitu po ulici Vavrečkova, která je přirozenou osou nově budovaného areálu.

„Zastávka by měla být u obchodního domu Fabrika, kde musím ocenit přístup investora, který upravil dokumentaci tak, že s autobusovou zastávkou před obchodním domem přímo počítá," vysvětlil Karel Říha.

Mezi připravovanými jsou např. úpravy na lince 38, kde se provizorní zastávky upraví na trvalé.

„Celkem jde o pět nových zastávek za milion pět set korun," vyčíslil Karel Říha.

Nové zálivy pro autobusy vzniknou v rámci projektu cyklostezky od Myslivny k Lidlu podél silnice číslo 49. Každý ze zálivů vychází přibližně na milion korun.

Dvě nové zastávky budou v Kostelci

Další dvě zastávky se vybudují v Kostelci, kde nedávno vyrostly výstupní a letos se postaví nástupní. Jedna zastávka by měla vyjít na přibližně dvě stě tisíc korun.

„Pracuje se také na zastávce v Prštném, kde je naší snahou dotáhnout pravidelnou linku," doplnil Karel Říha, který se ale zejména těší na velké úpravy v místě křížení ulic Mostní a Březnická.

„Dojde k přeložce ulice Mostní tak, aby z nevyhovujícího křížení vznikla standardní průsečná křižovatka," popsal pro Deník chystaný projekt.

Krom nových zastávek se počítá také se světelnou signalizací, řadicími pruhy, ostrůvky pro pěší a přechody pro chodce.

„Celou akci odhadujeme na 75 milionů korun, z čehož 8 milionů by měl být příspěvek Zlínského kraje," uvedl pro Deník.

Kde všude už se stavělo? Rekonstruovat se letos podařilo ve Zlíně téměř 10 a půl kilometru chodníků. Největší úsek (1240 metrů) tvoří komunikace pro pěší na ulici Mostní. Více než 1100 metrů bylo opraveno v ulicích Pasecká, Jílová a Polní. Nejdelší úsek nově postaveného chodníku se nachází na sídlišti v Malenovicích. Měří 880 metrů a vznikl v rámci čtvrté etapy regenerace tamního sídliště. Nových 550 metrů nového chodníku bylo postaveno během regenerace sídliště na Podhoří.

Město nyní čeká na stavební povolení.

„Rádi bychom zahájili práce v druhé polovině letošního roku," naznačil Říha.

Celý projekt bude rozdělen na osm fází.

„Nejprve musíme zajistit přeložky inženýrských sítí. V první etapě se bude jezdit ulicí Březnická, protože se musí připravit přeložka ulice Mostní. Na závěr bude rekonstruována také ulice Březnická," sdělil.

Po několik týdnů bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena světelnou signalizací.

Čtěte také:

Po druhé části obchvatu se snad řidiči projedou za rok



Šušká se, že je Voroněž prodaný. Majitel mlčí

MARCELA KANIOVÁ