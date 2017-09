O zraněného psychologa se bojí i v Americe

Na jednotce intenzivní péče v Krajské nemocnici T. Bati (KNTB) skončil pětaosmdesátiletý profesor psychologie Stanislav Kratochvíl. Devatenáctého září při cestě na pedikúru u kroměřížského bazénu propadl roštem a spadl do hloubky dvou metrů. Deník o události informoval.

Senior se propadl do hloubky dvou metrůFoto: HZS ZLK

„Šel na pedikůru, na schodech byla deska, která tam neměla co dělat, on si na ni stoupl a ta deska praskla,“ popisovala nehodu svého manžela Alena Kratochvílová. Doplnila, že její manžel utrpěl při pádu vážná poranění.

„Ležel tam celý bezmocný. Kdyby ho nenašli a nezavolali mu pomoc, byl by tam až do rána,“ připomněla Alena Kratochvílová. Dodala, že manžela vzhledem k jeho zranění nakonec transportovali na traumatologii do Zlína.

Stanislav Kratochvíl je kapacita v oboru psychologie, stále je přednostou oddělení psychologie v kroměřížské psychiatrické nemocnici, je autorem několika odborných publikací a také přednášel na Stenfordské univerzitě.

„Lékaři mi řekli, že jeho léčení potrvá nejméně do konce roku,“ povzdechla si Alena Kratochvílová s tím, že její muž je vtipálek a velmi aktivní člověk.

„Víte, on vůbec nezpomaluje, a v práci je oblíbený,“ popsala pana Kratochvíla jeho žena.

„Nikdo to nečekal. Nikdo by nevěřil co se stane,“ povzdechla si paní Alena.

„Už mi i z Ameriky volali, co se děje,“ připomněla manželka, která také pracovala celý život jako psycholog.

„Pan Kratochvíl nešel po schodech, ale šel pozdě a tak spěchal. Proto si cestu na pedikúru zkrátil kolem bazénu bokem anglickým dvorkem, kde jsou pochůzné rošty. Vůbec nechápeme, jak tam mohl spadnout. Je nám to velmi líto,“ reagoval na popis události Alenou Kratochvílovou ředitel Sportovní zařízení města Kroměříže Karel Holík.

On sám u této nešťastné situace nebyl, vracel se tou dobou ze služební cesty.

Přesto organizace vydala oficiální prohlášení prostřednictvým svých webových stránek.

„Pán si zkracoval cestu přes soukromý pozemek plaveckého oddílu a z nezjištěných příčin se propadl do šachty, která vede kolem plaveckého bazénu. Tato šachta je opatřena železnými rošty, které jsou pravidelně kontrolovány, zda nebyly odcizeny nebo poškozeny.“

Deník oslovil i pedikérku salonu Pedikúra Vaďurová, Vlastimilu Vaďurovou. Stanislav Kratochvíl k ní docházel pravidelně.

„Nechtě mě být, vůbec nikoho takového neznám. Dejte mi pokoj a neobtěžujte mě,“ reagovala podrážděně na dotaz Deníku k popisu události.

Podle dostupných informací měla právě ona profesoru Kratochvílovi přivolat pomoc.

Případem se zabývají kroměřížští kriminalisté.

„Zatím jsou na začátku prověřování,“ uvedla za kroměřížskou policii mluvčí Simona Kyšnerová. Pokud se podaří prokázat viníkovi nehody trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, může strávit za mřížemi až dva roky.