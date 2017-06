Obce Kaňovice a Hřivínův Újezd propojí stezka podél cesty

Sejdeme se na horním konci „U Jozéfka". Kde to ale je? Nad tím roky tápali nezasvěcení do místních poměrů v Hostišové. V lokalitě nazvané podle patrona rodin, šťastné hodinky smrti, tesařů, stolařů a řezbářů – svatého Josefa – jej totiž řadu let nahrazovala socha Panny Marie. Svatý Josef s Ježíškem na ruce se na své původní místo vrátil teprve před dvěma dny.