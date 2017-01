Obyvatelům v Přílukách se třesou domy a praskají zdi

Zlín-Příluky - Dvacítka firem, tisíce zaměstnanců. Přesto má průmyslová zóna ve zlínských Přílukách jeden velký zádrhel: dopravu. Když se od hlavního tahu I/49 potkají dvě nákladní auta nebo trolejbusy, musí najíždět na chodníky. A co víc lidem žijícím poblíž zóny praskají kvůli přetížené silnici zdi.

Otřesy domů a nebezpečný průjezd trápí obyvatele žijící poblíž průmyslové zóny ve zlínských Přílukách.

Nové napojení průmyslové zóny v Přílukách má Zlín v plánu. Reálné je však až za několik let. Aktuálně totiž radnice připravuje dokumentaci pro vydání územního řízení.

„Absolutně nechápeme, jak může město vybudovat průmyslovou zónu a přitom nedořešit příjezdovou komunikaci," zlobí se rozhořčeně místní, kteří bydlí přímo u vytížené přílucké křižovatky nedaleko hlavního tahu I/49 ze Zlína do Vizovic.

Na domech jim prý praskají zdi a při průjezdu těžkých aut se domy třesou. Při průjezdu větších aut je podle nich už situace neúnosná.

„Je to tady opravdu hrozné, most podle mě brzy spadne," obává se přílucká obyvatelka Ludmila Minářová. „Určitě se nepočítalo s takovým zatížením," je přesvědčená místní seniorka.

Vedení města připouští, že problém je potřeba řešit. „Projekt je již připravený," ujistil radní Josef Novák. Napojení průmyslové zóny Zlín-východ je navrženo na západním okraji průmyslové zóny, mezi zónu a obytnou zástavbu Příluky. „Nové dopravní napojení umožní bezpečnější průjezd osobních a hlavně nákladních vozidel," uvedl Josef Novák.

Plánované dopravní napojení je tvořeno samostatným mostem, který bude ukončen kruhovou křižovatkou.

„Napojení je připojeno formou světelně řízené křižovatky na komunikaci I/49," upřesnil s tím, že na křižovatce Vizovická Pančava, která patří mezi jedny z nejzatíženějších křižovatek ve Zlíně, bude podle nového návrhu zaslepeno úrovňové odbočení do Příluků.

Cílem je odstranit kolizní místo, které je od stávajícího příluckého mostu až po napojení ulic Pekárenská a Cecilka. Silnice je tam příliš úzká a svou šířkou ani neodpovídá příjezdové komunikaci do průmyslové zóny.

Dalším problémem je malý oblouk, který způsobuje potíže nákladním autům při odbočování od Želechovic směrem na přílucký most. „Tímto projektem vyřešíme i nebezpečné dopravní křížení s dráhou, funkční tak zůstane pouze přecházení dráhy pro pěší a cyklisty," plánuje vedení města Zlína. Stávající most by tak v budoucnu užívali jen chodci a cyklisté.

Firmy, které působí v průmyslové zóně, na nové napojení netrpělivě čekají.

„Samostatná příjezdová komunikace bude určitě výhodou, protože společnost Tescoma má ve Zlíně centrální logistické centrum, které logisticky řídí distribuci našich produktů do celého světa," uvedl vedoucí marketingu firmy Tescoma Jan Podhorný.

Aktuálně Tescoma prodává zboží ve více než 120 zemích. Neustále tak proto využívá i nákladní dopravu. Podobně i další společnosti z Příluků aktuálně jich zde působí přes dvacet. „Samostatný vjezd do zóny tady měl již dávno být," konstatovalo vedení společnosti Svoboda Březík pečivo s. r. o. Podobně smýšlí všechny oslovené firmy v areálu průmyslové zóny.

Kdy ke stavbě samostatného vjezdu dojde, ale zatím není úplně jasné. Momentálně má město s Českými drahami vyjasněné přestupní vazby z vlaku na ČSAD a MHD. „Na jaře 2017 bychom chtěli řešit dokumentaci pro vydání územního řízení," předpokládá Josef Novák.

Protože se bude jednat o investici v řádu desítek milionů korun, bude město usilovat o dotace. Do konce volebního období by vedení Zlína rádo připravilo podrobnější dokumentaci včetně územního řízení a stavebního povolení. S protihlukovou stěnou se v rámci projektu nepočítá dopad hluku by totiž v budoucnu neměl být na Příluky tak velký. Vše je situováno blíže k průmyslové zóně.

