Ohnisko ptačí chřipky hlásí Přerovsko. Chov musí být vybit

Zlín – Zklamání, zklamání a zklamání. To v sobě zadržoval záložník Vukadin Vukadinovič poté, co se dnes dozvěděl, že Zlín nepřijal nabídku Slavie. „Nerad bych rozhodnutí komentoval, všechno to potřebuji v sobě vstřebat," omluvil se.