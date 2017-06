ON-LINE rozhovor s kardiologem: přibývá mladších lidí s infarktem

ROZHOVOR / „Vyfiknul" se do černého saka s fialovou kravatou a nakráčel v zasedací místnosti zlínského magistrátu před novináře. Co chvíli se usmíval. Ale hlavně mluvil. Po sedmnácti letech v roli televizního komentátora prokázal Martin Hosták při oficiálním uvedení do funkce generálního manažera Zlína výborné komunikační schopnosti.