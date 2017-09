Oprava areálu Technických služeb v Loukách omezí provoz

Fotbalové Valašsko se dočkalo návratu svého krále. Útočník Baníku Ostrava Milan Baroš se vrátil do kraje, kde vyrostl a odešel do velkého fotbalu. V rámci 3. kole Mol cupu šel na plac po hodině hry za stavu 0:4 proti třetiligovému Valašskému Meziříčí. Stylově v 86. minutě to byl právě Baroš, který šestým gólem pečetil výsledek.