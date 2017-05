Oprava hudebního altánu v parku Komenského finišuje

Pěkný, moderní, ale nevhodný pro muzikanty. Takový je hudební altán v parku Komenského ve Zlíně, který v těchto dnech dělníci upravují, aby tak vyšli vstříc muzikantům.

„Má velmi špatnou akustiku a je pro pořádání akcí tohoto druhu zcela nevhodný. Na tento fakt upozorňují od jeho otevření muzikanti i další uživatelé,“ informoval před časem mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

V těchto dnech proto dělníci doplňují akustický podhled altánu dle návrhu architekta Pavla Mudříka, který zlepší jeho akustickou izolaci.

„V zásadě to má být hotové do Filmfestu za necelých 300 tisíc korun,“ konstatoval pro Deník vedoucí odboru realizace investičních akcí zlínského magistrátu Leopold Bednařík.

Podle ředitele Základní umělecké školy Morava ve Zlíně Libora Mikla je dobře, že radnice vychází vstříc muzikantům, podporuje je.

„Altánek je na pohled architektonicky pěkný, to je pravda, ale to je vše. Co vím, není vyhovující po stránce akustické. Je otevřený ze všech stran, přičemž alespoň z jedné strany by měl být uzavřený. Například ve směru k posluchačům, k nimž zvuk jde,“ řekl Libor Mikl.

Pokud akustický podhled podmínky pro vystoupení muzikantů opravdu zlepší, bude jen rád.

Park Komenského, jehož součástí je i hudební altán, prošel zásadní proměnou v roce 2014.

Nově v něm bylo vysazeno 296 stromů, 3984 keřů a 11 434 trvale rostoucích květin. Instalováno tam bylo moderní dětské hřiště, lavičky, tráva je uzpůsobena ke sportování či odpočinku. Návštěvníci mají také k dispozici i bezplatný signál wi-fi.