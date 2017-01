Opravená silnice v Lipové praská, všímají si motoristé

Lipová - Vojenská technika, která projížděla Lipovou při řešení výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích, dala některým silnicím zabrat. Směrem do Slavičína se ale až na výtluky hned tak opravovat nebude. Silničáři se totiž vloni nejdřív vrhli na vozovku třetí třídy od haluzické křižovatky do Lipové. Tu těžká technika nepoškodila, ale cesta byla už v havarijních stavu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Krátce po opravě už se však na novém povrchu objevují praskliny. Upozorňují na ně projíždějící motoristé.

„Zřejmě to tam nějak odbyli," domnívá se Pavel Dubina. „Myslím, že tam měli nějakého stavbyvedoucího, který upozorňoval, že si tam dělníci dělají práci podle svého a ne úplně správně, ale to samozřejmě nevím jistě. To se jen tak povídalo," doplnil. Do oprav tříkilometrového úseku mezi Haluzicemi a Lipovou investovalo Ředitelství silnic Zlínského kraje 14 milionů korun.

„Při dokončení stavby nebyly v povrchu vozovky žádné poruchy, ale Ředitelství silnic si provede podrobnou prohlídku," uvedla pro Deník Ladislava Uhlíková z Ředitelství silnic Zlínského kraje.

„Při zjištění závad bude uplatněna reklamace díla a její oprava v jarních měsících roku 2017," doplnila. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem je 48 měsíců.

Vedení obce ale také trápí, že se cesta opravila pouze po značku začátek obce Lipová a neopravilo se asi 400 metrů přes část obce, například úsek, který vede i kolem úřadu a kde je silnice léta v havarijním stavu.

Podle Ředitelství silnic je důvodem další projekt. „Připravujeme směrovou úpravu silnice na vjezdu do obce odstranění nevyhovujících oblouků," vysvětlila Ladislava Uhlíková. Zatím je zpracována studie, příští rok bude zadána projektová dokumentace. „Součástí stavby bude provedení obnovy krytu v průjezdním úseku obce Lipová v návaznosti na finance, ale nejdříve v roce 2018," konstatovala.

Místní předpokládali, že silničáři opraví kompletně všechny komunikace včetně těch, které poničila těžká vojenská technika. Tedy i komunikaci do Slavičína. „Mrzí nás, že krajský úřad při jednání o Vrběticích s ministrem financí nepožádal o finance na opravu silnice z Lipové do Slavičína, která je léta ve špatném stavu," uvedl starosta Miroslav Pala.

„Po celou dobu po ní jezdila veškerá těžká vojenská technika, když měla armáda stanový tábor v Haluzicích kvůli hlídání perimetru po výbuších," vysvětlil pro Deník. Vzniklé výmoly se pouze částečně zahladily a v některých místech jsou místo nich hrboly. Změny k lepšímu se ale zatím čekat nedají. V úseku LipováSlavičín předpokládá v roce 2017 ŘSZK pouze lokální opravy porušených míst. O definitivním způsobu a rozsahu oprav bude rozhodnuto po prohlídce v dubnu příštího roku.

MARCELA KANIOVÁ