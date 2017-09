Otrokovická hala otevře o pár měsíců později. Kvůli podlaze, vysvětluje starosta

Nestavět žádné nové baráky, spíš se starat o ty, co už stojí. Tím se chce v nejbližší době řídit otrokovická radnice.

„Odpovídá tomu i naše letošní největší investiční akce oprava městské sportovní haly na Baťově, která je v plném proudu. Byla už v dezolátním stavu,“ říká v rozhovoru pro Deník starosta Otrokovic Jaroslav Budek.

Naznačil také, jakých změn se v následujících měsících obyvatelé druhého největšího města Zlínska dočkají.

Pane starosto, opravu haly prý nestihnete v termínu, proč?

Protože jsme až po schválení celého tohoto projektu přišli s novým řešením podlahy v hale. Chtěli jsme více podtrhnout multifunkčnost, aby ji mohli využívat, nejen atleti, ale také všichni ostatní. Proto termín dokončení bude zpožděný o dva měsíce. Pro nový víceúčelový povrch bude použita mokrá technologie, pro kterou dělníci potřebují delší čas. Navíc je zapotřebí, aby pořádně vyschla a hned se nepoškodila. Nyní ale ještě žádné zdržení stavby není, jede podle termínu. Každý měsíc máme kontrolní den, kde jsme o všem podrobně informováni.

Sportovci tedy asi radostí skákat nebudou…

Bohužel to jinak nejde. Teď mohou ještě trénovat venku. Jinak se dá říct, že polovinu zimního období, nebo spíše celou zimu si pro své aktivity budou muset najít nějakou náhradní variantu. S halou se už muselo něco udělat, aby se na ni minimálně dalších dvacet let nemuselo sáhnout a přitom byla atraktivní i za dalších deset či patnáct let.

Jak to vypadá s obřadní síní, kde se aktuálně nemohou konat svatby?

Ta by měla být hotová asi do měsíce. Kdo se tam chtěl v minulých týdnech ženit či vdávat, musel si bohužel sehnat náhradní prostor nebo svatbu oddálit. Upravujeme ji totiž tak, aby kapacita síně byla větší, lidé mohli sedět také v patře a dívat se shora. Navíc bude nově vymalovaná, koupíme i nové židle. Často se nám stávalo, že svatebních hostů bylo více, než se do místnosti mohlo vejít.

Jak naložíte s dalším městským majetkem, když jej chcete „jen“ udržovat?

Během letoška a příštího roku se chystáme zateplit další budovy ve městě, které jsou v našem vlastnictví. Pokud se nám to opravdu podaří, pak na všech ušetříme energii, navíc budovy získají zároveň se zateplením i novou fasádu. S úsporou energie jde ruku v ruce i vzhled budov. Zateplíme například Otrokovickou Besedu, dům s pečovatelskou službou v ulici Hlavní, stejně tak Nový domov, také Dům dětí a mládeže Sluníčko. Máme podané žádosti o dotace.

Už před časem se plánoval nový bufet na městském koupališti. Jak to s ním vypadá?

Je pravda, že stávající kapacita bufetu a jeho uspořádání nejsou dobré. V plánu je pro příští rok nový. Projekt je hotový. Bude kruhového tvaru, uvnitř bude zázemí obsluhujících, kolem dokola posezení, stolky. Lidé tak budou chodit pro nápoje či jídla k baru uprostřed.

Chystáte ještě něco jiného, zásadního?

Snad jen změny ve smuteční síni na hřbitově, kde plánujeme klimatizaci do pietní síně. Lidé si trochu stěžovali, že je tam šílené horko, když je místnost plná. A mají pravdu…