Otrokovické Štěrkoviště je v provozu

Rekreační oblast Štěrkoviště zahajuje v těchto dnech provoz, který tradičně začíná se začátkem školních prázdnin a s ohledem na počasí.

Ilustrační fotoFoto: Schäfer Ladislav

Návštěvníkům bude k dispozici kromě přírodní vodní plochy také tobogán a dětské brouzdaliště. Ceny vstupného zůstávají beze změn. Dospělí zaplatí na den 20 korun, děti od šesti do patnácti let 10 korun, děti do pěti let mají vstup zdarma.

„Od roku 2013 mohou dárci krve a kostní dřeně uplatnit slevy na vstupném ve výši 50 %,“ připomněl Tomáš Morys, jednatel TEHOSu, městské organizace, která spravuje Rekreační oblast Štěrkoviště i Městské koupaliště Otrokovice.

Před sezonou byly v areálu provedeny přípravné práce. Byly dosypány přístupy do vody štěrkem pískem, opraven mobiliář, např. lavičky, dětské hrací domky, houpačky, a další.

Nově byl upraven přístupový chodník k tobogánu tak, aby nezasahoval do asfaltové komunikace podél vodní plochy. I letos je kvalita vody pravidelně monitorována Krajskou hygienickou stanicí.

Průběžné výsledky měření jsou návštěvníkům zveřejňovány na nástěnce v blízkosti pokladny u vstupu do ROŠ nebo také na webu hygieny.

„Otrokovický Štěrkáč patří co do kvality vody k naprosté špičce v regionu. Vysoká kvalita vody má však i své negativní projevy – je třeba návštěvníky upozornit, že oproti předchozím letům jsme lokálně zaznamenali zvýšený výskyt slávek (škeblí). Při došlápnutí na škebli hrozí pořezání chodidel. Proto doporučujeme využívat pro přístup do vody k tomu určená místa a pro úplnou jistotu pak používat koupací obuv,“ upozornil Tomáš Morys. (ex)