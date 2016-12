„Parník" u zlínského nádraží má padnout do konce června 2017

Zlín - V souvislosti s přípravou výstavby nového dopravního terminálu se začne zásadně měnit vzhled autobusového nádraží ve Zlíně. Už v první polovině roku 2017 dojde k odstranění prodejního centra, takzvaného „Ekofermu" či „parníku," který se nachází podél nadjezdu v ulici Gahurova vedoucí na Jižní Svahy.

Výpravní budova vlakového nádraží bude nově umístěna v linii s novou budovou Univerzity Tomáše Bati. Plocha autobusového nádraží se oproti stávajícímu stavu zmenší.

Budova prodejního centra, která má číslo popisné 5185, byla už od svého vzniku navržena jako stavba dočasná. Na odstranění se nyní dohodl její majitel s městem, které je vlastníkem pozemku a jedním z investorů výstavby dopravního terminálu.

„Odstranění budovy zajistí její majitel nejpozději ke konci června roku 2017. V návaznosti na to ukončí svou činnost v tomto objektu i provozovatelé nebytových prostor," prohlásil náměstek primátora Patrik Kamas, který za radnici vedl jednání.

Nový dopravní terminál vznikne v návaznosti na modernizaci a elektrifikaci železniční trati Otrokovice ZlínVizovice. Urbanistická studie počítá s jeho umístěním v prostoru stávajícího autobusového nádraží, kde budou postaveny hned tři nové objekty: výpravní budova vlakového nádraží, budova autobusového nádraží a objekt, jenž bude sloužit komerčním účelům.

KOMERČNÍ OBJEKT NOVÝ

Plocha autobusového nádraží se oproti stávajícímu stavu zmenší a na ní vznikne výpravní budova se zázemím pro cestující. Uvolněný prostor bude využit pro stavbu nového komerčního objektu, který bude s výpravní budovou spojen podchodem.

„Díky modernizaci a elektrifikaci železniční trati získá Zlín přímé a rychlejší spojení s dalšími městy a obcemi. Současné rozmístění autobusového a vlakového nádraží, včetně návaznosti na ostatní druhy městské dopravy, neodpovídá požadavkům 21. století a to nemluvíme o vzhledu, který je poplatný době svého vzniku. Nádraží bývá vstupní branou do města, a tak by mělo i odpovídajícím způsobem vypadat," konstatoval radní Patrik Kamas.

Příprava výstavby dopravního terminálu je společným projektem města Zlína a společnosti Bent Holding, která vlastní zlínské autobusové nádraží. (hed)